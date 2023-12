La connessione veloce arriva nelle frazioni

La fibra ottica, tecnologia che permette di trasmettere grandi quantità di dati ad altissima velocità quando ci si connette a Internet, è arrivata ufficialmente nelle frazioni. Durante il 2023, infatti, sono stati numerosi gli interventi fatti per far arrivare - anche nei centri abitati più piccoli - il servizio. Durante l’anno è stata realizzata al 95% l’infrastruttura del ‘Piano Italia 1 Giga’ nelle frazioni di Chiesuol del Fosso, Uccellino, San Martino, Fossanova San Marco, Cocomaro di Cona e Cocomaro di Focomorto. A partire dall’anno prossimo saranno altrettanti gli interventi che verranno portati a termine nell’ambito del ‘Piano BUL (banda ultra larga)’: in programma la copertura a Quartesana, San Bartolomeo in Bosco, Gaibanella Sant'Egidio, Cona, Codrea, Madonna della Neve, Possessione Boschetto, Borgo Pancaldi e Spinazzino. Grazie alla connessione in fibra i territori interessati saranno più competitivi in diversi ambiti, dall’innovazione nelle case al turismo, dal telelavoro fino alla telemedicina. La diffusione della fibra ottica consente di accelerare il processo di digitalizzazione non solo di Ferrara ma di tutto il paese, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e Pubblica Amministrazione, fra studenti, scuole e università, aumentando la produttività delle imprese e l’efficienza della Pubblica Amministrazione. Questo, per i cittadini delle frazioni, si traduce in totale accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e della sanità con applicazioni quali la telemedicina, il fascicolo sanitario elettronico, l’assegnazione dei farmaci. La fibra facilita la diffusione della domotica (l’insieme di automazioni e tecnologie domestiche che consentono di gestire da remoto tutti gli apparecchi di casa tramite l'impianto elettrico), consente di lavorare e studiare da remoto, di giocare online e usufruire dei servizi streaming con il massimo delle prestazioni.