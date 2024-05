La Perla verde si veste di rosa. I big del ciclismo sfilano in salotto. Il Giro fa pedalare anche il turismo

C’è fermento a Riccione, città scelta per la partenza della tredicesima tappa del Giro d’Italia, l’unica prevista in Emilia-Romagna. Palcoscenico dell’evento, in calendario venerdì 17, sarà piazzale Roma, dov’è in allestimento il villaggio rosa affacciato sul mare. Proprio sulla spiaggia antistante gli artisti delle sculture di sabbia realizzeranno una maxi pista, dove gli alunni delle scuole riccionesi coinvolti nel contest ‘BiciScuola’, che culminerà in questa giornata con la premiazione, potranno dilettarsi con le mitiche biglie. Nel frattempo decine di albergatori a partire dagli aderenti ai Riccione Bike Hotels e Terrabici, oltre a ospitare centinaia di appassionati biker, in arrivo pure da Canada e Brasile, con varie iniziative si preparano a celebrare questa tappa dedicata a Ercole Baldini, grande campione scomparso di recente. Una ventina le strutture aperte, associate a Costa Hotels che si occupa intanto dell’accoglienza della carovana rosa, un migliaio di persone in tutto.

Il percorso. Nel trasferimento da piazzale Roma i protagonisti del Giro d’Italia sfileranno lungo l’isola pedonale di viale Ceccarini e in viale Dante fino a piazzale Azzarita. Imboccheranno quindi il D’Annunzio per raggiungere il ponte sul rio Marano, da dove prenderà il via la tappa Riccione-Cento che attraverserà Cesena, Forlì, Faenza e altre località colpite dall’alluvione nel maggio 2023. Le installazioni luminose create da Renzo Serafini, ora in piazzale Roma, con la luce potenziata scandiranno la sfilata da viale Ceccarini all’Alba.

Le iniziative pubbliche. Il Comitato di tappa, guidato dagli assessori Mattia Guidi (capofila) Simone Imola, Sandra Villa e Christian Andruccioli, rispettivamente al turismo, sport, cultura/scuola e ambiente, col coordinamento di Simone Bruscia, è all’opera per definire i dettagli dell’evento, che in diretta Rai vedrà sfilare lo sciame di bici nei principali assi commerciali. Un percorso alternativo, rispetto a quello previsto da Rcs, fortemente voluto dagli amministratori per porre in risalto le vie dello shopping. Il tutto all’insegna dell’ambiente, educazione, cultura e arte. Sono oltre cento gli allievi per mesi coinvolti in originali creazioni nell’ambito del progetto ‘BiciScuola’ legato al Giro, che culminerà con le premiazioni il 17 maggio.

La pista di sabbia. Sarà lunga oltre 20 metri, riprende il simbolo del Giro d’Italia, l’infinito. Intorno campeggerà la scritta del claim del grande evento, ‘Amore infinito’ che si legherà a quello della città ‘Sotto il Sole di Riccione’. Le biglie simboleggeranno la Perla Verde.

Con Hera intanto è stata pianificata la raccolta differenziata dei rifiuti, come previsto da ‘Ride green’, progetto ecosostenibile del 107esimo Giro d’Italia dedicato alla salvaguardia dell’ambiente la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti.

"Con il Giro d’Italia in questo periodo andiamo a nozze – esclama Claudio Righetti, presidente di Riccione Bike Hotels –. Maggio è ideale anche per le gare amatoriali e per gli sport in generale, fondamentali perché muovono intere famiglie. Tra i nostri ospiti ci sono soprattutto tedeschi, diversi inglesi che vengono a vedere il Giro e un bel gruppo di Canadesi. Nei nostri 10/12 alberghi ospitiamo in media 80/90 ciclisti per un totale di circa 10mila pernottamenti, senza ciclismo a maggio saremmo chiusi. Il 16 con le guide organizziamo un giro in bici per vedere l’arrivo a Fano". Per l’occasione i ciclisti dei Bike Hotels indosseranno la divisa disegnata dal designer Aldo Drudi. "Per il Giro d’Italia abbiamo una clientela fidelizzata – sottolinea Grazia Nicoletti, vicepresidente di Terrabici e di Bike Hotels –. Io ospito soprattutto inglesi, brasiliani e italiani, in particolare lombardi, che vengono per questo evento di grande attrazione. Arrivano giovedì, se ne vanno lunedì. Attendiamo anche Daniele Bennati, ct della nazionale ciclismo, e lo staff dell’azienda Astoria che ha lanciato lo spumante brut Limited Edition Giro d’Italia Riccione".

"Come Costa Hotels, che si occupa dell’incoming, a Riccione in 19 alberghi attendiamo 14 squadre, ossia circa 1.000 persone della carovana, – conferma il presidente Bruno Bernabei – mentre del restante 10 per cento si occupa Terrabici a Cattolica. Ci sono pure appassionati che arrivano per l’evento. Lavoriamo in tandem con la polizia locale, perché al di là della viabilità, tanti viali verranno chiusi e sorvegliati. Noi saremo presenti con le divise in tema realizzate per l’occasione". Il grande evento è alle porte: il Giro d’Italia arriva a Riccione.