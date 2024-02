Lago Santo, la genuinità dell’accoglienza

Pur in un inverno anomalo come quello 2023/24 vi sono meraviglie invariate dell’Appennino modenese per gli appassionati della montagna. Una delle principali è certamente il lago Santo modenese, a quota 1501 metri, visitabile in tutte le stagioni, sulle cui sponde sono in funzione anche nel periodo invernale due rifugi: il Vittoria ed il Giovo. Oltre a garantire ospitalità e ristorazione, sono riconosciuti quale punto di riferimento per gruppi, scuole di sci-alpinismo, alpinismo ed escursionismo. Accanto al vicino posteggio auto, il ristorante Cacciatore (aperto da primavera ad autunno). A Tagliole, lungo la strada di accesso al lago, l’albergo-ristorante Buca delle Fate, il ristorante L’Orma del Brigante e, inoltre, il ristorante Baita 7 Nani. Il Rifugio Vittoria è gestito dal 1985 fino ad oggi, con vari avvicendamenti, dalla famiglia Bernardi ovvero Bruno, Ivana, il loro figlio Massimo da tutti conosciuto come Tex, con sua moglie Anita e i loro figlioletti Leonardo e Matteo. "Le attività sportive invernali – spiega Tex – sono prevalentemente escursionismo, sci-alpinismo, snowboard, cascate, canali e colatoi di ghiaccio, passeggiate con racchette da neve, alpinismo invernale. D’estate si pratica trekking, alpinismo, arrampicata sportiva, mountain bike, raccolta prodotti del sottobosco e soprattutto si ha un vero e proprio contatto con la natura in questo piccolo angolo di paradiso ancora incontaminato". Ambiente e gastronomia al primo posto: "Dato che ci troviamo nel punto più bello dell’Appennino Tosco–emiliano, i nostri prodotti, oltre che essere ottimi e genuini, sono tipici del luogo e dei posti a noi vicini. La maggior parte sono caserecci, quindi fatti in casa, come vuole la tradizione locale". Il rifugio Vittoria ha anche possibilità di soggiorno: al primo piano si trovano gli alloggi. A differenza dei classici rifugi alpini, la famiglia Bernardi li ha impostati come camere e non più camerate, dando una configurazione non più spartana, ma di albergo. In totale i posti letto sono 16, divisi in 4 camere, delle quali 2 con bagno in camera e 2 con bagno esterno alla camera (posizionato al piano). "Questo è un grosso lusso per un rifugio, ma anche un giusto adempimento, per l’avvicendarsi sia di alpinisti, sia di persone che cercano un po’ di relax e quindi non abituate alle poche comodità che danno i classici rifugi alpini. Due di queste si affacciano sul lago e sulla montagna che lo sovrasta, dando al cliente un piacevole risveglio, creato dal bel panorama che si può vedere".

Tex è un attivissimo radioamatore e referente di Rete Radio Montana per la Regione Emilia Romagna. Si può sempre fare affidamento su di lui sia per utili consigli agli escursionisti del crinale che per essere pronto ad aiutare chi sarà in difficoltà. Utilissima per la prevenzione la recente attivazione di una nuova pagina web ‘MeteoTex’ con centralina dati atmosferici e tre nuove webcam dedicate alla Valle delle Tagliole (https://www.meteotex.it), oltre alle tre dedicate alla situazione sulle sponde del Lago Santo (https://www.rifugiovittoria.it). "Tutto questo è stato possibile grazie agli amici con cui collaboro da anni in tante esperienze ed avventure professionali. Grazie quindi a Simone Amidei, del Soccorso Alpino con esperienza decennale nel settore elettrico, grazie a Lorenzo Vicenzi, che con la sua piattaforma aerea ha messo in opera il sistema. Un grazie tecnologico a Luca Paoli, senza di lui tutto ciò non sarebbe online, contenti di aver realizzato una bella iniziativa di grande utilità a tutti, sia per il turismo che per la sicurezza di chi compie escursioni nella nostra zona di crinale".