L'atmosfera del Natale illumina tutto il territorio

Anche quest’anno si accende il Natale nel forese, con tantissimi eventi in tutte le frazioni. Per la prima volta, tutti gli appuntamenti festivi sono stati raccolti in un unico grande calendario – disponibile sul sito di InFerrara o inquadrando il qr code su questa pagina – che comprende sia la città che le frazioni. Secondo l’Amministrazione, infatti, tutte le kermesse, che siano in centro o in periferia, hanno la stessa importanza. L'intero calendario degli eventi è sviluppato dal Comune, insieme a Ferrara Tua, Ferrara Expo, Fondazione Teatro Comunale e con il sostegno di sponsor privati, main sponsor è il Gruppo Hera. «Mai come quest'anno, a Ferrara e nelle frazioni, sarà possibile vivere l'atmosfera del periodo natalizio potendo scegliere tra una moltitudine di eventi differenti. Presentiamo al pubblico un calendario, consultabile sul nuovo sito inferrara.it, che per la prima volta raccoglie le iniziative in una veste unitaria di facile e immediata consultazione», ha spiegato il sindaco durante la presentazione del calendario avvenuta a fine novembre scorso. Le prime a partire sono state le frazioni di Malborghetto di Boara e Porotto, che hanno rispettivamente organizzato un laboratorio di presepi il 25 novembre e una pizzata solidale l’1 dicembre. E poi la magia dell’accensione degli alberi di Natale a Porotto, il 3 dicembre scorso, Viconovo con il loro “albero dei desideri” acceso l’8 dicembre: l'abete presente sul sagrato della chiesa, oltre che con le tradizionali luci, è stato addobbato con sfere trasparenti con all'interno bigliettini contenenti i desideri e gli auspici di chiunque abbia partecipato all'iniziativa dall'8 al 25 dicembre: i bigliettini bianchi e la sfera sono disponibili all'ingresso della chiesa. Il bigliettino va compilato, piegato e inserito nella sfera che poi va chiusa e appesa liberamente all'albero di Natale sul sagrato. Sempre per la festa dell’Immacolata si sono poi illuminati gli alberi di Gaibanella, San Bartolomeo in Bosco e Marrara. Ma non finisce qui: a San Bartolomeo in Bosco, dal 10 fino a domani 17 dicembre gli immancabili mercatini di Natale, sempre domani, presso l’ex Acquedotto di Porotto, alle 17 l’appuntamento con ASD “PM Studio Fitness Boutique” con una coreografia Natalizia, e a seguire Pallamano inclusiva Skimano, mentre a Gaibanella, San Bartolomeo in Bosco e Codrea c’è l’imperdibile arrivo di Babbo Natale per i bambini. Il 17 è festa anche a Quartesana, dove la Filarmonica Giuseppe Verdi di Cona e si esibirà alle 16.30 in parrocchia con il concerto di Natale. Sempre il 17 il grande presepe in piazza a Villanova. Il 23 dicembre arriverà finalmente Babbo Natale con la sua slitta anche a Malborghetto di Boara, presso la parrocchia di San Maurelio, dove andranno in scena anche canti itineranti. Per la vigilia, tante le celebrazioni in chiesa che si concluderanno con brindisi, vin brulè e panettoni: Marrara, Gaibanella, Viconovo, Pontegradella, San Martino e Montalbano sono solo alcune delle chiese che faranno festa nel momento più magico dell’anno.