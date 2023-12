«Lavoriamo in sinergia con le frazioni per cancellare la distanza fra centro e periferie»

Con i nuovi servizi nelle frazioni l’Amministrazione comunale dà seguito alla volontà di eliminare sempre più la distanza fra il capoluogo e le località del territorio. Dopo l’apertura, avvenuta lo scorso gennaio, dei nuovi sportelli di Ufficio Relazioni con il Pubblico nelle sedi delle delegazioni di Pontelagoscuro, Gaibanella e Porotto, il 2024 vedrà numerose novità in termini di servizi resi alla popolazione. Già a partire dai primi mesi del nuovo anno. La prima implementazione, di prossima esecutività, riguarda il posizionamento di 2 nuovi smart totem, collegati alla banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, nelle delegazioni decentrate. Dallo scorso marzo lo strumento è in dotazione all’URP centrale di piazza del Municipio 23, e consente di richiedere e stampare in autonomia - quindi senza dover fare la coda - e in tempo reale alcune tipologie di certificati anagrafici, per sé o per un componente del proprio nucleo familiare. Vari sono i documenti che si possono richiedere, ad esempio i certificati anagrafici di nascita, di stato civile, di residenza, di cittadinanza, di stato di famiglia, di matrimonio, di convivenza, di stato libero, di residenza Aire (Anagrafe degli italiani residente all’estero). Ma non è tutto. Il Settore Servizi alla Persona del Comune di Ferrara, in raccordo con il Servizio Relazioni con i cittadini e il territorio, è pronta a varare diverse innovazioni. «Stiamo lavorando in sinergia per colmare la povertà di servizi sul territorio delle frazioni e cancellare le distanze fra centro e periferie» spiega il vicesindaco Nicola Lodi. «L’obiettivo è portare la Pubblica Amministrazione anche su quei territori dove fino a oggi le opportunità per i cittadini erano limitate », aggiunge l’assessore ai Servizi Demografici e Stato Civile Cristina Coletti. Le delegazioni saranno dunque più ricche di opzioni per gli utenti. Una delle nuove possibilità sarà presentare direttamente alle delegazioni di Pontelagoscuro e Gaibanella le domande per l’ottenimento degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, senza doversi necessariamente recare allo Sportello Casa di corso Giovecca, 203. La delegazione di Porotto è stata invece individuata come sede per ospitare incontri a carattere sociale, come ad esempio il giro di presentazione della campagna contro le truffe agli anziani “Non ci casco”, realizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali. Con l’individuazione di spazi adeguati, in fase di studio, tale opportunità sarà estesa anche a Pontelagoscuro e Gaibanella. I cittadini, a partire dalla prossima primavera inoltrata – in concomitanza con l’avvio della campagna per la lotta alla proliferazione delle zanzare -, potranno fare riferimento alle tre delegazioni territoriali anche per ritirare gratuitamente i kit contenenti prodotti antilarvali, da dosare nei pozzetti delle abitazioni private.