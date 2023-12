Non solo Boara, in cantiere tratti ciclopedonali che consentono di spostarsi in sicurezza

L’opera di congiunzione di Boara alla città, con una vera e propria opera di cucitura al percorso ciclabile esistente in via Caretti, non è l’unica infrastruttura a cui sta lavorando l’Amministrazione comunale. In questi anni la rete di piste ciclabili si è implementata e altrettanto verrà fatto nel prossimo futuro. Dopo aver completato i percorsi che conducono verso l’ospedale di Cona e verso la frazione di Chiesuol del Fosso, altri centri del forese verranno interessati dalla costruzione di nuove infrastrutture dedicate alla sicurezza di pedoni e ciclisti. Dopo Boara - che risolve una criticità annosa -, il focus è sulla zona a sud della città. Montalbano si appresta ad accogliere un nuovissimo tratto di pista ciclopedonale, a collegamento di una zona ad alta intensità residenziale, quale via Lampone, alla strada di accesso al campo sportivo. Per l’Amministrazione è un investimento di 260mila euro, comprensivi dei lavori di accesso al centro di promozione sociale completati la scorsa estate. Ulteriori 400mila euro sono stati stanziati per la progettazione di un nuovo percorso ciclabile in via Corazza a San Martino, in raccordo fra via Chiesa e il cimitero. Per questo cantiere sta proseguendo l’iter amministrativo. «I tracciati ciclabili e ciclopedonali - afferma il vicesindaco Nicola Lodi, che detiene anche la delega alla Mobilità - sono infrastrutture fondamentali, al centro anche degli obiettivi strategici del Piano Urbanistico Generale assunto lo scorso ottobre dalla Giunta Municipale. Si tratta di percorsi che consentono a ciclisti, pedoni, ma anche anziani, di spostarsi in sicurezza. In più sono opere che fanno di Ferrara una città sempre più a misura di bicicletta. Siamo fra le città in Italia con il più elevato chilometraggio di piste ciclabili e siamo orgogliosi di questo primato, coerente con le strategie dell’Amministrazione comunale in tema di mobilità ecosostenibile. La sostenibilità è infatti la vera innovazione e il vero futuro dei trasporti».