Nuovo impulso al commercio del forese grazie a un investimento di 150mila euro

Sono quasi 200, per una somma complessiva di 150mila euro, le attività con sede nelle frazioni sostenute dal Comune nell’ambito del secondo bando “Le Frazioni al Centro”, istituito con l’intento di dare impulso al commercio del forese attraverso l’erogazione di un contributo di 750 euro una tantum. Secondo bando, dopo quello che lo scorso anno aveva permesso a 170 negozi di vicinato di ottenere la stessa cifra. Tra chi ha beneficiato dell’aiuto rientrano negozi al dettaglio, mercerie, panifici, bar e pasticcerie, ristoranti, parrucchieri e saloni di bellezza. “Le Frazioni al Centro” non è comunque l’unico strumento messo in campo dall’Amministrazione per dare slancio alle attività con sede in una delle 51 frazioni del forese. La scorsa estate, infatti, sono stati assegnati quasi 30mila euro a tre imprese storiche di altrettante frazioni, che avevano presentato domanda all’interno dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi finalizzati alla riqualificazione di pubblici esercizi e strutture ricettive del territorio comunale. Negli anni post pandemia solamente alle realtà frazionali sono stati dedicati 500mila euro, sempre con bandi emessi dal Comune in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, che si è occupata della gestione delle domande. «Il sostegno alle imprese è un importante progetto – spiega il vicesindaco e assessore alle Frazioni Nicola Lodi – che concretizza l'attenzione alta che abbiamo per le frazioni. La vita sociale di una frazione ha bisogno delle famose botteghe, dove gli anziani possono ancora recarsi e che offrono una luce accesa sulla comunità intorno. L'aiuto si colloca in un progetto di ripopolamento delle frazioni, che sta dando risultati tangibili». Il supporto alle piccole imprese del forese rientra in una strategia che ha portato l’Amministrazione comunale a dedicare oltre 3 milioni di euro a questo comparto. «Una strategia – sottolinea l’assessore al Bilancio e al Commercio Matteo Fornasini – ampia di sostegno al tessuto economico dell’intero territorio comunale. Abbiamo stanziato diversi milioni a favore delle piccole imprese per favorirne l’insediamento, lo sviluppo e la riqualificazione. Oltre il 90% delle imprese che abbiamo aiutato in questi anni risultano, ad oggi, ancora attive e aperte, nonostante tutte le difficoltà emergenziali affrontate». Come afferma il vicepresidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Paolo Govoni questi bandi mirati al forese assumono «un’importanza straordinaria, poiché è fondamentale considerare l’ottica di una vasta area territoriale. Le imprese delle frazioni possono agire da motore per una crescita economica e per lo sviluppo territoriale nel suo insieme».