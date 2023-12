Oltre duemila questionari e 12 tappe "Con le Frazioni" arriva al traguardo

Dodici tappe, più di 2mila questionari raccolti, migliaia di cittadini ascoltati. Questo il bilancio del progetto Con le Frazioni, il tour nel territorio del forese che si è concluso ufficialmente a settembre scorso, con le ultime tappe a Pontelagoscuro, Malborghetto di Boara, Boara, Pontegradella e Focomorto. Nell’arco di due anni, tutti gli intestatari dei nuclei familiari residenti nel forese (individuati attraverso il database alimentato dall’Ufficio Anagrafe) hanno ricevuto una lettera contenente il questionario da riconsegnare presso l’apecar o l’Ufficio mobile. In questo modo tutte le frazioni del Comune di Ferrara sono state raggiunte, coprendo una vastissima area di oltre 400 chilometri quadrati. Per poter realizzare il progetto e renderlo più efficace, il territorio è stato suddiviso in 12 zone, corrispondenti alle 12 tappe che raggruppano i principali centri abitati, tenendo conto anche di singoli nuclei abitati e case sparse, così da garantire la massima copertura possibile. Il raggruppamento – che non include le aree più prossime al centro città – è basato su criteri di prossimità geografica e di densità abitativa e vede quindi riunite le frazioni tra loro vicine e gruppi il più possibile omogenei dal punto di vista del numero di abitanti (la frazione di Pontelagoscuro, ad esempio, che possiede notevole estensione territoriale e una grande densità abitativa, fa gruppo a sé). Seguendo, quindi, una programmazione basata sulle 12 tappe, le frazioni hanno ricevuto, nel corso degli ultimi due anni, la visita dell’apecar, dell’Ufficio mobile o di entrambi: dove, per ragioni di opportunità e di spazio, non ha sostato l’apecar, la frazione ha ricevuto il passaggio dell’Ufficio mobile con a bordo i tecnici e gli Amministratori del Comune. Durante le 12 tappe del Progetto Frazioni sono stati ascoltati moltissimi cittadini e raccolti più di 2.200 questionari, la cui analisi ha consentito all’Amministrazione di programmare e già portare a termine diversi interventi in tutti gli ambiti d’azione che gli competono: dalla mobilità alle infrastrutture, dal decoro urbano alla sicurezza, dal commercio ai servizi alla persona, dalla gestione del verde alla rifunzionalizzazione del patrimonio comunale, dal sociale alla rigenerazione urbana. Inoltre, le sollecitazioni raccolte - ma non di competenza del Comune - sono state trasmesse agli Enti competenti come Provincia, Anas, Consorzio di Bonifica, Hera. Tra gli interventi realizzati e maggiormente richiesti ci sono asfaltature di tratti grandi e piccoli, sistemazione di marciapiedi, potature, manutenzione del verde, installazione di piattaforme rialzate in arterie trafficate delle frazioni per la dissuasione della velocità dei veicoli. A questi si aggiungono altri importanti risultati come la rifunzionalizzazione e il recupero - grazie ad uno stanziamento comunale di 300mila euro - dell’ex scuola elementare di Casaglia che è stata concessa come sede alla ProLoco della frazione; il prosieguo del Piano di riqualificazione dei Monumenti ai Caduti; il progetto da oltre 490mila euro per la rigenerazione delle aree verdi e gioco delle frazioni (150 interventi) che ha preso avvio nella primavera del 2023; l’erogazione di contributi a fondo perduto alle attività commerciali e di vicinato attive nelle frazioni per 250mila euro (nel 2022) e 150mila euro (nel 2023); l’organizzazione dell’evento “Estate Bambini” a Casaglia, San Bartolomeo in Bosco, Quartesana e Sant’Egidio; l’acquisizione e concessione alla polisportiva di Ravalle del campo da calcio di via Martelli; la costruzione di una nuova tribuna per il campo da calcio di San Bartolomeo in Bosco grazie ad uno stanziamento comunale di 100mila euro; il risanamento e la riparazione – in collaborazione con il Comune di Copparo - del ponte di Sabbioncello; il prosieguo dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con moderni sistemi a LED; la riqualificazione del piazzale del centro sociale “La Scuola” di Montalbano, in previsione di un ulteriore intervento di messa in sicurezza dell'attraversamento stradale e dei percorsi pedonali; la predisposizione di una manifestazione di interesse – la cui pubblicazione è prevista per l’inizio del 2024 – per l’erogazione di contributi in favore di enti che organizzeranno iniziative di intrattenimento nelle frazioni da realizzarsi tra la primavera e l’estate, nonché interventi di riqualificazione, recupero e rifunzionalizzazione - grazie a fondi PNRR - degli edifici anche storici di proprietà comunale siti nel territorio delle frazioni. Grazie all’analisi dei questionari ricevuti e all’esame delle richieste prioritarie, il Progetto Frazioni ha, inoltre, contribuito alla definizione delle Strategie Locali di rigenerazione elaborate nell’ambito del PUG (Piano Urbanistico Generale), da poco assunto dal Comune.