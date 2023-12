Piano Asfalti: investimenti per oltre tre milioni Così strade del forese più sicure

Il 2023 è stato un anno fondamentale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi, ma non solo. A partire dal 26 aprile, con le temperature in rialzo e il clima ideale per la costruzione di infrastrutture, è infatti partito il piano Asfalti, un progetto di riqualificazione ad ampio raggio su tutto il territorio comunale. Nel piano sono stati inseriti interventi come il rifacimento del manto stradale delle vie, la manutenzione ordinaria di strade bianche, l’installazione di piattaforme rialzate per limitare la velocità e aumentare la sicurezza, la manutenzione straordinaria e il rifacimento di marciapiedi, la realizzazione e messa in sicurezza di tre attraversamenti ciclopedonali, l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle fermate degli autobus e la riqualificazione di vie e piazze in materiale lapideo. Per tutto il territorio comunale sono stati investiti oltre 3 milioni di euro. Fuori dalla città sono state coinvolte le frazioni di Porotto, Gaibanella, Pontelagoscuro, Aguscello, San Martino, Porporana, Codrea, Quartesana, Fossanova San Marco, Gaibana, Monestirolo, Viconovo, Albarea, Villanova, Sabbioni, San Bartolomeo in Bosco, Borgo Scoline-Fondoreno, Francolino. Per la manutenzione straordinaria delle vie del territorio forese l’importo netto equivale a 760mila euro. In seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, grazie al Progetto Con le Frazioni, sono state inoltre installate alcune piattaforme rialzate con un investimento di oltre 800mila euro. I cittadini del forese hanno ovviamente svolto un ruolo fondamentale per migliorare il territorio delle frazioni. Grazie alle segnalazioni da loro portate sulle scrivanie degli uffici comunali, l’Amministrazione è riuscita a mappare e intervenire su un territorio molto vasto. «Dietro le manutenzioni ci sono lavoro, programmazione e investimenti continui - afferma il sindaco Alan Fabbri -. La pianificazione tiene ovviamente conto del monitoraggio costante degli uffici, delle segnalazioni e di valutazioni di priorità, con forte attenzione alle arterie a servizio delle aziende, al decoro e alla valorizzazione del cuore storico della città e alle frazioni, in un'attenzione costante a tutto il territorio».«Il piano è il primo a essere predisposto quasi esclusivamente con le sollecitazioni avanzate dai cittadini che abbiamo raccolto nelle tappe del tour Con le Frazioni, progetto in cui i residenti sono a tutti gli effetti i protagonisti della rinascita delle loro comunità – spiega il vicesindaco delegato alle Frazioni Nicola Lodi -. L’attività di ascolto è stata determinante per stabilire le priorità di intervento, alle quali abbiamo risposto, sin dall’avvio del progetto, con la costituzione di un fondo ad hoc che ha portato alla realizzazione di programma straordinario di rigenerazione delle frazioni. Il progetto non si chiude con la fine dell’anno, ma continuerà anche durante tutto il 2024 con tantissime strade e marciapiedi già messi in programma».