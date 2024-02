Piscina e spa per rilassarsi. E c’è anche l’area fitness

È un punto di riferimento per i residenti in montagna che oltre a nuotare hanno a disposizione una palestra per allenarsi. Ma è una grande opportunità anche per i turisti e gli sciatori che dopo una giornata sulla neve possono rilassarsi in sauna e bagno turco a un costo decisamente contenuto. Ecco perché la riapertura quest’anno della piscina di Sestola durante i mesi invernali è stata festeggiata da tutti con grande entusiasmo. "Quando fa freddo l’attività in piscina è perfetta. Anche per lo sciatore concludere la giornata in vasca è l’ideale per riprendere le forze – spiega Stefano Serafini, referente della struttura, bagnino e istruttore –. Da noi arrivano diverse persone che sono in zona per la settimana bianca ma solo come accompagnatori e, magari dopo una gita o anche solo una passeggiata, scelgono di venire qui per un po’ di riposo". Nella vasca semi-olimpica da 25 metri, oltre al nuoto libero, vengono organizzati corsi di nuoto per bambini e adulti con tre istruttori certificati.

A questi si aggiungono corsi dedicati alle scuole – dalla materna alle medie di Sestola, Fanano e Montecreto – e, due giorni alla settimana, corsi di acquagym per chi si vuole divertire a tempo di musica. A bordo vasca c’è un’area fitness che può utilizzare chiunque con lo stesso biglietto d’ingresso alla piscina. Oltre alle docce e agli spogliatoi, l’impianto mette a disposizione una piccola Spa con sauna e bagno turco. "Viste le condizioni meteo di questa stagione – prosegue Serafini – l’apertura della piscina è stata provvidenziale, proprio per ampliare il numero delle proposte che il comparto della montagna mette a disposizione anche quando la neve scarseggia. La nostra posizione è centrale ed è un punto di riferimento per tutto il comprensorio, da Riolunato a Fiumalbo fino a Fanano".

Fino all’8 aprile la piscina al coperto resta aperta tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 9 alle 20. Dopo un periodo di manutenzione l’impianto riaprirà a giugno. "Gli sforzi fatti quest’anno per tenere aperta la piscina vengono ripagati in questi mesi – conclude il referente –. Bisogna continuare a investire in progetti non necessariamente legati alla neve, proprio come la piscina. Per questo occorrono nuovi investimenti per ammodernare sempre di più l’impianto".

