Protezione civile: per stati di allerta, criticità e rischi

Attraverso l’applicativo si possono ottenere numerosi vantaggi anche in tema di sicurezza della cittadinanza. Il modulo sull’app dedicato alla “Protezione Civile” consente di comunicare rapidamente al cittadino gli stati di allerta, criticità e rischi presenti sul territorio. Qui si possono publicare bollettini meteo e avvisi localizzati, completati da immagini e allegati che il cittadino può tenere sotto controllo in tempo reale. Sull’app sarà sempre disponibile il piano di emergenza comunale e i vademecum con le buone norme di comportamento da adottare per gestire al meglio le differenti situazioni di pericolo. Sono chiaramente in evidenza anche i numeri utili da contattare e gli indirizzi dei punti di ritrovo in caso di calamità. Municipium non è comunque uno strumento per la gestione delle urgenze. Per chiamare i soccorsi bisogna sempre fare riferimento alle Forze dell’Ordine.