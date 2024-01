Quattro scuole e 150 maestri

I maestri vengono formati dagli istruttori nazionali. Il corso è unico e uniforme, uguale su tutto il territorio nazionale, dalle Alpi agli Appennini. Gli argomenti trattati durante la formazione sono gli stessi: dalle tecniche di discesa alla sicurezza sulle piste, dall’attrezzatura per la montagna alla conoscenza del territorio e alla promozione turistica. Ci sono lezioni frontali e, ovviamente, sessioni in quota con scarponi e sci. L’Appennino come le Alpi ha la possibilità di offrire agli utenti dei maestri di primissimo piano. Ogni anno in Italia vengono formati circa 500 maestri di sci, ma non bastano a soddisfare la richiesta da parte dei tanti ‘principianti’ che si approcciano a questo sport. Nel comprensorio del Cimone si contano quattro Scuole in cui operano 150 maestri di sci: la Scuola sci Cimone a Passo del Lupo, Sestola; la Scuola sci Riolunato Cimone a Le Polle; la Scuola sci e snowboard Stray dogs a Le Polle; la Scuola sci Sestola a Passo del Lupo, Sestola.

I maestri sono certificati dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).