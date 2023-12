Quattro settimane di test per ottimizzare il servizio

Prima di attivare in maniera continuativa il servizio URP Mobile, l’Amministrazione ha ritenuto necessario avviare un periodo di sperimentazione preliminare. Per questo motivo, inaugurato ufficialmente il mezzo, il 19 giugno 2023 è partito per quattro settimane, un periodo di test del servizio, che si è concluso il 15 luglio scorso. Durante le tappe hanno chiesto informazioni e servizi 282 cittadini, di cui 181 per informazioni e 82 per presentare segnalazioni. In totale sono stati percorsi dal mezzo 1.124 chilometri. Dal 16 luglio, è iniziata la fase di analisi e studio dei dati raccolti nelle quattro settimane, in cui è emersa la necessità di modificare il calendario delle tappe, per migliorare il servizio e facilitare l’accesso. A partire dal 2 ottobre è stato possibile pianificare al meglio il passaggio in tutte le frazioni del territorio, ad esclusione di quelle in cui è già attivo lo sportello URP decentrato e in quelle attigue. In modo analogo, è stato deciso di non far sostare il mezzo in tutte quelle località di prosecuzione del tracciato urbano cittadino (Barco, Cassana, Chiesuol del Fosso, Gaibanella, Mizzana, Pontelagoscuro, Porotto, Sant’Egidio, Uccellino).