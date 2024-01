Ristoranti e rifugi sulle cime. Ecco la guida per tutti i palati

Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutti i palati. Per chi vuole mangiare un boccone ma non ama perdere troppo tempo e vuole sfruttare fino all’ultimo minuto l’apertura degli impianti di risalita. Ma anche per chi prende la vita con calma e dopo una mezza giornata sulla neve decide di allentare gli scarponi e mettere le gambe sotto un tavolo. Il comprensorio del Cimone offre una risposta a ogni esigenza culinaria. Non rimane deluso il romagnolo che fa la fila al bancone per afferrare una fumante tigella al lardo, ma anche il modenese di città che a pranzo beve solo Lambrusco di Sorbara e tira su i tortellini in brodo col cucchiaio. Sono una dozzina i locali che offrono un pasto, una merenda o un aperitivo di fine giornata al ‘popolo della neve’. A questi poi si devono aggiungere le decine di trattorie, ristoranti e pizzerie che riempiono le vallate del nostro Appennino e che aspettano i turisti per far assaggiare i prodotti tipici della zona. Ma tornando sulle piste, cosa trovano gli sciatori, i camminatori, i turisti e le famiglie con bimbi? Partiamo dal Lago della Ninfa che offre tre opzioni: la Baita della Ninfa, a pochi metri dal lago, con un punto di ristoro a base di cucina tipica e panini; il Bar Ristorante Lago della Ninfa, per pranzare accanto al camino acceso; il Rifugio del Firenze Ninfa, immerso nel bosco tra faggi e altissimi abeti, con la possibilità anche di pernottare. Al Passo del Lupo le offerte si moltiplicano, una poco distante dall’altra: il Bar Cimone Inn, il Bar Rifugio Edelweiss, il Bar Ristorante Self – Service Esperia, l’Hotel Albergo Rifugio Ristorante Passo del Lupo, il Ristoro dello sciatore, ma anche l’Irish Goodbye proprio all’arrivo della seggiovia del Lago della Ninfa, dove poter mangiare un hamburger e divorare i dolci fatti in casa. Al Cimoncino la parola d’ordine è "fare festa": il Rifugio Zambelli lo riconosci dalla musica live che richiama soprattutto gli sciatori giovani; La Fogacina, invece, è avvolta dal fumo e il profumo della salsiccia grigliata cominci a sentirlo mentre sali in seggiovia. A Le Polle il Bar Rifugio Le Polle ti offre ogni piatto emiliano o toscano, compresa la polenta con cinghiale; a La tana del lupo puoi trovare anche la pizza e gli après ski di fine giornata sono gettonatissimi per chi è salito a sciare passando da Riolunato.