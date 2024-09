Sabato prossimo inizia il campionato Primo match casalingo il 13 ottobre

Manca davvero poco al via alla stagione della CBF Balducci HR con la prima giornata del campionato di Serie A2 Tigotà, in programma sabato 5 ottobre in trasferta, quando le arancionere affronteranno al PalaRadi di Cremona il Casalmaggiore. Per vedere all’opera per la prima volta in casa Fiesoli e compagne, invece, bisognerà aspettare domenica 13 ottobre (ore 17) per il match del palasport Fontescodella contro la Bam Mondovì. Il Club arancionero vuole avere un ruolo da protagonista nella sua sesta stagione in Serie A, grazie alla passione della famiglia Balducci che sostiene da anni l’HR Volley ai vertici del volley femminile. La formazione allestita dalla società guidata dal presidente Pietro Paolella, con il prezioso lavoro del ds Maurizio Storani, del nuovo innesto avvenuto l’anno scorso del direttore operativo Lucia Bosetti e di tutti i dirigenti che quotidianamente lavorano con competenza e passione per il Club, ha le carte in regola per dire la sua in un campionato di Serie A2 che si prospetta lungo, difficile e ricco di avversarie di grande valore. Ne è sicuro anche il neo coach Valerio Lionetti, che può contare sul supporto di uno staff tecnico e medico di primissimo livello. «Siamo partiti con grande entusiasmo e vedo ottimi segnali di crescita da parte del gruppo – dice il tecnico 39enne –. Come ho già detto in occasione della mia presentazione ufficiale, servirà ambizione. Ci aspetta un campionato difficile, dobbiamo lavorare a testa bassa per dare il massimo e aprire un ciclo importante: è l’aspetto più bello che questo sport ci dà». Coach Lionetti, tra l’altro ha un passato davvero ricco di esperienze nelle Marche, prima della lunga esperienza di altissimo livello a Conegliano. «A livello pallavolistico sono cresciuto nelle Marche, regione dedita al volley, è un vanto aver lavorato con allenatori, dirigenti e staff marchigiani – afferma l’allenatore arancionero –. Ora penso alla mia nuova avventura, tutto lo staff sta lavorando duramente in palestra con le ragazze perché alla fine la squadra farà la differenza».