Un acquisto che fa sognare: Podrascanin torna a casa

La Cucine Lube Civitanova dei giovani talenti gonfia il petto con un rinforzo di spessore, che porterà al centro della rete qualità ed esperienza. A.S. Volley Lube ha dunque riabbracciato con contratto di due anni il centrale italo-serbo Marko Podrascanin, originario di Novi Sad, 203 cm d’altezza e un repertorio di colpi da grande campione, già apprezzato negli 8 anni alla Lube tra il 2008-09 e il 2014-15: «Otto anni fa avevo promesso che sarei tornato e sono stato di parola – ha dichiarato negli scorsi giorni Podrascanin –, sono felice di poter chiudere la carriera con la mia squadra del cuore. Ho terminato dei bei percorsi, prima con Perugia e poi con Trento, tra l’altro con la ciliegina della mia prima Champions League nel palmarès. I sentimenti mi hanno riportato qui, questo era il momento giusto per tornare. Non vedo l’ora di scendere in campo e divertirmi di nuovo con la bellissima maglia della Lube. Ho ritrovato tanti amici, mi sembra quasi di non essermene mai andato». Poi, ecco una previsione su quanto sarà possibile vedere in campo: «Possiamo essere una sorpresa – ha aggiunto il campione –, ci tengo anzi a ringraziare la Lube Volley, non solo perché ha accolto la mia richiesta di tornare, ma anche perché prima mi ha permesso di partecipare ai Giochi di Parigi con la Serbia, accettando l’inevitabile ritardo nelle questioni burocratiche. L’ho apprezzato molto». La Lube e Podrascanin tornano dunque insieme. Un matrimonio che di certo promette grandi soddisfazioni ed un’intesa sempre più salda.