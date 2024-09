Yuasa Battery, esordio contro Monza. Sfida al PalaSavelli domani alle ore 19

Scatta il campionato di Superlega e per la prima volta ci sarà la Yuasa Battery Grottazzolina che, come è noto, disputerà le gare interne al PalaSavelli di Porto San Giorgio (impianti da 3.700 posti). La matricola grottese, guidata da coach Massimiliano Ortenzi, sarà impegnata tra le mura amiche domani alle 19 contro la Mint Vero Volley Monza. Una sfida emozionante. Monza ha in organico uno dei palleggiatori più forti del mondo (Fernando Kreling, detto “Cachopa”, brasiliano) e in estate ha tesserato un mostro sacro come Juantorena e da una manciata di giorni ha aggiunto al proprio organico Ivan Zaytsev. I biglietti sono in vendita sul circuito VivaTicket (on line e anche nelle sei ricevitorie del Fermano), inoltre oggi dalle 11 alle 13 sarà aperta la biglietteria al PalaGrotta, mentre dalle 17 alle 20 sarà possibile acquistare i tagliandi al PalaSavelli, il cui botteghino sarà aperto anche domani dalle 10 a mezzogiorno e dalle 17. Dodici formazioni al via in questa Superlega giudicata la migliore competizione mondiale a squadre. Livello altissimo. La dimensione provinciale di Grottazzolina ha un peso differente rispetto alle metropoli che si troverà ad affrontare, ma l’auspicio del club è che il gran lavoro promozionale fatto sul territorio, unitamente al fascino di un palasport di lusso ed abituato a grandi battaglie sportive come il PalaSavelli, possano aiutare a rendere meno ampio il gap rispetto alle altre 11 sorelle maggiori. Arriva la Mint Vero Volley Monza di Zaytsev e Juantorena, club reduce da una stagione strepitosa che l’ha vista arrivare in finale per scudetto, Coppa Italia e Challenge Cup. Avversario subito tosto, dunque, ma anche spettacolo assicurato.