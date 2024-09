N Line ancora più grinta

Per chi desideri invece una proposta più sportiva, Tucson è disponibile in versione N Line con motorizzazione plug-in hybrid, ispirata al motorsport. Un feeling sportivo e dinamico che si sublima in due modalità di performance, Eco e Sport Mode. Con il primo si può contare su un buon comfort di guida anche nel traffico cittadino e sulla massima efficienza nel consumo di carburante, anche con cambi di marcia, accelerazioni e aria condizionata accesa. Lo Sport Mode, invece, implica sensazioni di guida amplificate e feedback più diretti ed emozionanti, oltre che un maggior controllo su strada. Da segnalare il doppio scarico, che ben si armonizza con la linea del paraurti superiore nero lucido e con le alette: tutti elementi presi in prestito dai modelli N del passato, a loro volta ispirati al motorsport.