Plug-in Hybrid: tutti i vantaggi

Le auto Plug-in Hybrid (PHEV) stanno guadagnando sempre più popolarità grazie alla loro capacità di combinare il motore termico con un motore elettrico più potente ricaricabile tramite presa di corrente. Le dimensioni maggiori delle batterie e la loro conseguente maggiore autonomia permettono di percorrere decine di chilometri, solitamente fra i 40 e i 60, in modalità completamente elettrica. Una volta esaurita l’energia elettrica, interviene il motore termico: questa combinazione di componenti è utile soprattutto per gli spostamenti in città. Inoltre, il motore termico ricarica la batteria in caso di necessità o durante la guida, grazie al sistema di recupero dell’energia in frenata. La possibilità di ricaricare la batteria da una presa di corrente è un altro vantaggio delle PHEV, che consente di utilizzare l'auto in modalità elettrica per la maggior parte dei tragitti. In questo modo, le Plug-in Hybrid offrono la combinazione ideale di sostenibilità, autonomia e versatilità.