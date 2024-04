Aiutare la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

L’’Istituto di Candiolo - IRCC - è un’eccellenza di livello mondiale per quanto riguarda la ricerca sul cancro. In questo laboratorio vengono investiti tutti i soldi donati grazie al 5x1000 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Tutto questo ha dato la possibilità a 275 ricercatori, italiani e non, si lavorare insieme su un tema davvero fondamentale e vitale, in questo caso più che mai. La grande eccellenza di questo centro è dimostrata anche dai tanti “cervelli di ritorno”. Molto spesso sentiamo parlare di “cervelli in fuga”, che sono tutti gli italiani che preferiscono andare a lavorare all’estero per le condizioni lavorative o le possibilità. Questo centro, invece, ha dimostrato che si può fare ricerca ad altissimo livello anche nel nostro paese. Non sono pochi i ricercatori di fama internazionale che hanno deciso di lasciare gli Stati Uniti per tornare a lavorare qui. Con i fondi del 5x1000 è stato possibile tenere attivi 8 progetti di ricerca che si focalizzano su i tumori, purtroppo, principali, come quello alla mammella o al colon. C’è una grandissima attenzione, poi, alla prevenzione e alla possibilità di nuove soluzioni farmacologiche. I grandi risultati di questo centro sono dimostrati anche nelle così dette terapie personalizzate. La volontà è quella di capire come mai i tumori riescono a superare le nostre difese intrinseche. Tutto questo, in più, avviene in collaborazione con i maggiori e più prestigiosi centri oncologici di tutto il mondo.