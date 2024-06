A Ravenna l'incontro per discutere di riqualificazione

L'interesse per la sostenibilità nel settore immobiliare ha trovato una piattaforma d'eccellenza nell'evento Case Green, tenutosi con successo presso la Sala Comunale D'Attorre di Casa Melandri. L'incontro, che ha avuto luogo il 24 maggio, è stato un'opportunità per discutere di Case Green, riqualificazione sostenibile e molto altro ancora. La giornata è stata caratterizzata da un'interessante serie di interventi da parte di esperti del settore, con temi che hanno spaziato dalla normativa nazionale alla pratica quotidiana. L'evento ha preso il via con i saluti istituzionali di Alberto Zanni, Presidente Nazionale di Confabitare, e dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Ravenna. Il Consulente di Confabitare, il P.I. Mauro Grazia, ha parlato di PNRR delle procedure legate all'alluvione del 2023. L'Avv. Gian Paolo Babini, Presidente di Confabitare Ravenna, ha fornito preziose informazioni sui contratti di locazione a canone agevolato e sulle innovazioni nel settore. l'Avv. Antonio Caracci di Facilita - Organismo di Mediazione ha illustrato le ultime novità nella mediazione condominiale e l'Arch. Piernicola Currà ha parlato delle opportunità offerte dal Romagna Ecobonus per la rigenerazione dell'esistente. Il geom. Agostino Caravita di Confabitare Ravenna e Confamministrare Ravenna ha coordinato questo interessante dibattito che ha sensibilizzato e informato sulle opportunità offerte dal settore e la partecipazione ha confermato il crescente interesse della comunità verso un futuro più ecologico e responsabile.