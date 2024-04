Ambiente: basta una firma

Il nostro Pianeta ci sta chiedendo aiuto ormai da diversi anni. Inquinamento e riscaldamento globale sono soltanto alcune tra le principali cause della situazione complicatissima che ci troviamo a vivere e gestire. Porre un rimedio spesso sembra difficile, ai limiti dell'impossibile, ma qualcosa si può sempre fare. E nel nostro piccolo tutti possiamo contribuire a invertire la rotta, in primis assumendo dei comportamenti responsabili e poi anche impegnandoci con delle piccole e semplici donazioni alle associazioni che quotidianamente si schierano in prima linea per la salvaguardia dell'ambiente, degli animali e della natura che ci circonda. Come al solito basta una firma, questa volta nel riquadro “Sostegno degli Enti del Terzo Settore ...”. Un sostegno a costo zero per il cittadino ma dal valore grandissimo per tutta l'umanità. Tra le tante associazioni che si occupano di salvaguardare la natura che ci circonda, c'è anche Legambiente che si impegna a piantare nuovi alberi, contrastare la crisi climatica, liberare la natura dai rifiuti e salvare le specie animali in pericolo. Per esempio nel 2022 l'associazione ha coinvolto 15mila persone in oltre 500 eventi organizzati in collaborazione con scuole, imprese e cittadini. La strada per un futuro più green è tracciata, è tempo di seguirla.