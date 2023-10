Casadei & Ghinassi, : "Assistiamo 300 navi all’anno"

Oltre quarant’anni di attività e di esperienza contraddistinguono Casadei & Ghinassi, l’agenzia Marittima e Casa di spedizioni di Ravenna, che è presente nel settore dei trasporti marittimi, aerei e terrestri. L’agenzia, dal 1978, assicura un servizio attento e affidabile per quanto riguarda la raccomandazione marittima di navi, gli sdoganamenti, gli imbarchi, gli sbarchi, i magazzinaggi, i trasporti, fino all’assistenza nel noleggio di navi per carichi completi o parziali provenienti da o diretti verso i porti di tutto il mondo.

Casadei & Ghinassi, che assiste circa 300 navi per anno nel solo porto di Ravenna, "conta un’ampia clientela – spiega Marco Marongiu, commercial director and operation manager – in ambito nazionale e internazionale. Lo spirito conservativo verso quella che è un’agenzia marittima di navi volandiere ha permesso lo sviluppo di conoscenze e competenze che offrono ai clienti un ventaglio nutrito di possibilità sia nell’ambito del trasporto marittimo sia per quanto riguarda la varietà di merci movimentate: dalla rinfusa liquida a quella solida passando per i carichi unitizzati, merci varie, fino ai carichi speciali ‘heavy-lift’".

"Come spedizionieri internazionali e doganali, l’assistenza fornita dall’agenzia marittima, comprende – afferma Pietro Luciani, commercial director of forwarding department – tutte le opere di sbarco, imbarco, ricarica su camion e vagoni, formalità doganali import ed export, magazzinaggi, trasporti, assicurazioni, e qualsiasi altra necessità operativa. Vista la notevole esperienza nell’industria oil&gas, anche in questo campo offriamo assistenza in trasporti eccezionali, heavy lift, imbarchi, rizzaggi, surveys e noleggio navi specializzate nei carichi eccezionali".

Casadei & Ghinassi fornisce informazioni, costi e assistenza in tutti i porti italiani, grazie a una rete affidabile di rete di sub-agenti. Tramite i suoi corrispondenti, l’agenzia marittima è in grado di sostenere i clienti nell’acquisto e la vendita dei loro prodotti sul mercato italiano. Inoltre, come ‘agenti transitari’, opera in nome e per conto di alcuni tra i maggiori spedizionieri internazionali.

"Il Consolato di Panama di Venezia, da ottobre 2021 – aggiunge Marongiu – ci ha incaricati quali agenti esclusivi del consolato per la regione Emilia Romagna. Un prestigioso incarico che l’agenzia marittima svolge con la massima professionalità e attenzione. Prestigio che è stato esteso a tutto il porto di Ravenna e che offre alle navi battenti bandiera Panama, ai loro armatori ed equipaggi, un servizio aggiunto e di rilevante importanza". Casadei & Ghinassi è stato presente dal 24 al 26 ottobre con uno stand alla fiera OMC- Offshore Mediterranean Conference & Exibition, quale importante vetrina espositiva per un settore di nicchia qual è l’oil&gas che necessita anche di esperti nella logistica e trasporti marittimi.

Maria Vittoria Venturerlli