Come si entra in una comunità solare Tutte le informazioni che occorre sapere

La rete elettrica italiana è un’eccellenza mondiale e funziona con lo stesso principio con cui una pianta distribuisce l’acqua sulla superficie di una foglia: dal sistema centralizzato delle radici (grandi centrali elettriche), l’acqua (energia elettrica) viene inviata al picciolo di ogni singola foglia (alta tensione). Il picciolo poi (cabina primaria) si divide in condotte più piccole (media tensione) che cominciano a distribuire acqua che poi si dividono (cabine secondarie) in tante piccole venine (bassa tensione) per portare acqua in ogni cellula della foglia (le imprese, le case…). L’energia sotto alle cabine secondarie viene condivisa tra produttori e consumatori in modo naturale. Quando le case saranno tutte dotate di impianti fotovoltaici, allora quello che succederà è che la rete di bassa tensione a mezzogiorno avrà più energia di quella che chiedono le case stesse e quindi sarà “satura”. L’energia a questo punto che non può uscire comincerà a risalire la corrente proprio come i salmoni e manderà in “inversione di flusso” la cabina secondaria alimentando così la rete di media tensione in cui normalmente vi sono collegate le utenze industriali. Se anche gli industriali saranno dotati di impianti fotovoltaici, allora la rete di media tensione sarà “satura” e l’energia elettrica può salire ancora più in alto mandando in “inversione di flusso” la cabina primaria alimentando così l’alta tensione da cui può andare in ogni parte di Italia. Questo esempio ci insegna che la rete elettrica è bidirezionale per cui se il problema non è tecnico significa che è politico cioè dipende da dove vogliamo i portatori di interesse: nelle grandi centrali o negli edifici in genere. L’albero distribuisce l’acqua sulle foglie in modo centralizzato ma l’energia la produce attraverso la fotosintesi in miliardi di piccoli “centri di reazione” sulle foglie che alimentano tutta la pianta. Ogni foglia è una comunità solare che produce energia per se stessa e per tutta la pianta in maniera robusta e resiliente.