Da Dublino alla Riviera: "Con l’indie rock diamo una scossa alla nostra carriera"

A Riccione è atterrato un astronauta. C’è chi lo ha visto girare in macchina, chi correre in spiaggia a ritmo di musica. È lui il protagonista dei nuovi video musicali dei singoli della band riccionese No Longer Player. Il gruppo indie rock, già conosciuto per aver realizzato tour e documentari in Romagna e in tutta Italia, ha da poco firmato un contratto con l’etichetta discografica Watt Musik e con l’editore Benvenuto Edizioni. ‘Almond Tumblr Man’ è l’ultima canzone di una trilogia uscita lo scorso 28 gennaio e presentata in un tour stampa a Sanremo nelle scorse settimane. Un nuovo progetto musicale per i No Longer Player dopo il successo della raccolta fondi per l’Istituto oncologico romagnolo con il Torno a casa Tour, un viaggio tra bicicletta e musica che ha attraversato l’Italia aiutando la ricerca contro il cancro e il riconoscimento come ambasciatore di Riccione nel mondo per Cristian D’Emilio, voce del gruppo.

La band nata a Dublino nel 2014 da un’idea di D’Emilio, Luca Staccoli e dall’ex componente Federico Bertuccioli, ha all’attivo numerosi concerti e progetti nazionali e insieme a loro, dal 2020, suona anche il batterista Eugenio Borgia. Cristian, Luca ed Eugenio sono musicisti nel tempo libero ma le loro canzoni sono presenti e ascoltate su tutte le piattaforme digitali e ora si possono trovare anche nella versione video con la regia di Pietro Angelini.

Che storia c’è dietro l’uscita di queste tre canzoni?

"Sembra strano ma non c’è un filo conduttore nei testi. Apparentemente i pezzi non sembrano legati tra loro. ‘Sleeping with Ghosts’ è il primo video. La canzone parla di rimpianti e rimorsi ed è qui che compare per la prima volta un astronauta alla ricerca di qualcosa. In ‘Almond Tumblr Man’ il nostro protagonista si mette alla ricerca della sua metà. Il testo si ispira ai comportamenti d’amore dei piccioni tombolieri e infine c’è ‘Buona Notte alle Aspettative’, una ninna nanna che chiude il cerchio in cui il nostro astronauta finalmente riesce ad essere felice".

‘Buona Notte alle Aspettative’ è l’unica canzone in italiano…

"Sì. È la prima ad essere uscita ed è stata suonata già nel tour di tre anni fa ma è l’ultima che uscirà con il suo film video questa estate".

Come mai avete scelto l’astronauta come protagonista?

"Si rifà al viaggio che abbiamo fatto con il tour in bicicletta. I nostri astronauti sono persone di un altro mondo, di una dimensione diversa e ogni tanto vengono sulla terra per ritrovarsi. Per questo motivo li abbiamo usati come simboli per i nostri video".

Com’è cambiata la vostra musica nel tempo?

"Queste canzoni sono nate anche grazie al dj e producer Alberto Melloni. Per noi è stato un nuovo modo di fare musica. Prima si andava in sala prove, si buttava giù la canzone insieme e si arrangiava da sola. Grazie alla cultura musicale di Alberto e alle sue sperimentazioni elettroniche gli arrangiamenti hanno acquistato qualcosa in più, non solo a livello musicale e questo ci ha portato a firmare il nostro primo contratto".

Cosa vi aspetta ora?

"Da qualche settimana è partita la promozione stampa con ‘Almond Tumblr Man’ insieme a Watt Music. Ora non vediamo l’ora di iniziare a suonare".

Debora Grossi