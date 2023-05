Ebrezze, l’enoteca sotto i portici In selezione oltre 200 etichette

Forse senza quella scommessa, e quel locale, non ci sarebbe stata neppure la Bologna Wine Week, in partenza oggi nel centro storico. E proprio poco distante – qualche arco di portico più in là, in via Castiglione 11 D –, si trova Ebrezze un piccolo ma curato locale, in cui Luca Ricotti e Gian Marco Gabarello, amici di infanzia, hanno voluto unire le loro passioni comuni: il vino, i cocktail e la buona cucina.

Ciò che colpisce, varcando la soglia di Ebrezze, oltre alla cura dell’arredo e l’ampia varietà di bottiglie esposte "è la sensazione di essere in un posto ricercato ed elegante, ma allo stesso tempo informale e piacevole". Così Gabarello e Ricotti descrivono l’enoteca aperta in centro.

Grande protagonista è ovviamente il vino: si può trovare una selezione di circa duecento etichette tra vini Italiani e Champagne, dai prodotti più blasonati alle ‘chicche’ enologiche: tutte comunque da consumare sul posto o portare a casa.

Lo staff di Ebrezze ha una grande attenzione, però, ai cocktail, come dimostra la lista di Signature Drink curata dal bartender Francesco Miserocchi, e anche all’accompagnamento con il cibo. A seconda dell’ora del giorno, infatti, i clienti possono scegliere fra piatti semplici, ma curati, per pranzo, aperitivo, cena e dopocena.