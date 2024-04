Emilia Fly Meeting, l’Aeroclub al settimo cielo

La visita, non annunciata e nemmeno attesa, del generale Gianpaolo Miniscalco, dal 2020 direttore dell’Aero Club d’Italia, è stata, come si dice, la ciliegina sulla torta. E ha messo le ali, fuor di metafora, agli entusiasmi dell’Aeroclub Sassuolo, che ha mandato in archivio con grande soddisfazione la nona edizione di ‘Emilia Fly Meeting’, l’evento di maggior richiamo tra i tanti che animano, durante l’anno, l’aviosuperficie di Sassuolo, realizzata a inizio degli anni Ottanta e oggi epicentro delle tante attività di questa associazione che si propone di andare oltre quel luogo comune che vuole il volo ‘una cosa per pochi’. Presieduto da Guglielmo Stefanelli, il club sassolese oggi può contare su oltre un centinaio di soci, dispone di hangar presso i quali alloggiano una cinquantina di aerei, e con il successo dell’edizione 2024 di ‘Emilia Fly Meeting’ ha dato dimensione compiuta alle potenzialità dell’aviosuperficie sassolese e alla capacità di coinvolgere gli ‘addetti ai lavori’, ma anche il pubblico nelle proprie attività. Tre giorni di condivisione e divertimento per appassionati di volo e non solo presso l’aviosuperficie di via Ancora, dove sono stati allestiti un’ampia area espositiva, uno spazio attrezzato per la sosta dei camper ed un altro spazio, presso uno degli hangar, che ha fatto da cornice ai pranzi conviviali che hanno allietato, insieme alla musica dal vivo, la ‘tre giorni’ promossa dall’areoclub cittadino. Poi volo turistico con guida fino alla suggestiva Pietra di Bismantova, voli di ambientamento con tutte le discipline della scuola di volo dell’aviosuperficie sassolese, e ancora voli acrobatici, voli liberi e giochi di abilità con atterraggio di precisione, birilli e piloni gonfiabili. "Un successo, con un riscontro di pubblico che è andato ben oltre ogni nostra aspettativa", il commento dei vertici del club sassolese, che incassa anche la perfetta riuscita del primo raduno ‘Women Emilia Fly Meeting’, evento realizzato ad hoc dagli organizzatori e dedicato alle donne che volessero approcciarsi al mondo del volo. "Aspettavamo, per la ‘prima’ di questa specifica iniziativa una decina di persone, ne sono arrivate più del doppio", spiegano ancora gli organizzatori che, archiviata la tre giorni di aprile cui ha presenziato anche l’assessore allo sport Sharon Ruggeri, guardano già avanti. Ai progetti di potenziamento della struttura – attraverso anche un restyling della club house – come alle attività di scuola di volo e alle tante collaborazioni in essere con il territorio. Con la protezione civile, ad esempio, ma anche con le associazioni che gestiscono altre aviosuperfici nell’ottica di fare rete come con gli altri aeroclub sparsi tra provincia e regione. Poi ci sono le attività istituzionali del club sassolese, quella della scuola di volo, gli aggiornamenti continui dedicati a soci ed iscritti e appuntamenti, anche di promozione, che scandiscono il quotidiano dell’aviosuperficie di via Ancora. Il prossimo a giugno, dal 13 al 15, con il XL Trofeo Roberto Crippa e con il XXII Trofeo Reggiani - Premio Manzaroli.