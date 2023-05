Focus sul bere responsabile Tanta cultura ed ecologia

Nella Bologna Wine Week sono protagonisti i calici, certamente, ma anche tutto il mondo che ruota attorno al vino. Per approfondire questo universo enologico, con particolare attenzione al nostro territorio, domani e domenica, sempre nella cornice di piazza Minghetti, sono state organizzati incontri con esperti, sommelier, produttori, figure che raccontano questo universo enologico. Si parte dunque domani mattina, alle 11, con la prima conferenza che affronterà il tema delle Iniziative nella filiera per ridurre l’impatto ambientale. A intervenire in questo panel saranno Lorenzo Zitignani, direttore generale della onlus Plastic Free e Riccardo Velasco, direttore del Consiglio per la Ricerca in agricoltura al centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia.

Dalle 12 alle 13, invece, la parola passa a Duccio Caccioni, direttore del Caab e docente universitario dell’Alma Mater, che affronterà il tema del Vino come motore di crescita e sviluppo territoriale. Dopo un momento di pausa, in cui sarà possibile degustare i vini in mescita nelle diverse postazioni della piazza o fermarsi nei diversi angoli food, i lavori ricominciano alle 15. Fari puntati allora sull’Associazione nazionale delle donne del vino nell’incontro dal titolo Donne e vino, il connubio perfetto. A guidarci in questo mondo sarà la produttrice Elisa Maghenzani. Si arriva così alle 16 per la conversazione su Bologna: un intreccio di Cultura, tradizione e identità assieme alla bolognese Federica Caladea, scrittrice, avvocata e autrice di Reno (Gemma Edizioni). La giornata si conclude con il panel, dalle 17 alle 18, dedicato al Bere bene e responsabilmente, tema che sta molto a cuore agli organizzatori. A dialogare saranno Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale e Federico Bendinelli, presidente dell’Automobile Club di Bologna. Assieme a loro anche Bruno Agnifili, dirigente della Polizia Stradale di Bologna.

Ricco anche il programma di domenica. Si parte alle 11 con un Viaggio sensoriale tra storia e tradizione dell’Emilia Romagna assieme all’Associazione Accademia del Samoggia, che intende tutelare, promuovere e valorizzare i beni culturali e paesaggistici connessi con il territorio compreso tra i fiumi Panaro e Reno, e Federica Govoni, assessora del Comune di Valsamoggia. Dalle 12 alle 13, invece, il tema è Cultura, tradizione e identità: l’evoluzione del vino in Emilia Romagna e la parola passa a un’azienda del territorio, I Due Aironi di Castello di Serravalle che raccontano il passaggio generazionale fra Gianfranco e Leonardo Veronesi. Assieme a loro, un conoscitore dei Colli Bolognesi del vino, il sommelier Aies e responsabile Emilia Romagna per la guida Slow Wine Paride Cocchi. Si passa così alle 16 con il panel dedicato ai Vini da investimento, quali e come scegliere. A intervenire saranno Matteo Gavioli Co- Founder Wine Wins e Adua Villa, enogastronoma e scrittrice, volto noto sui social. Infine, dalle 17 alle 18, la parola passa al sommelier Ais Giovanni Derba, che si confronterà con Ylenia Esposto, manager di Berberè su Come scegliere il vino per ogni situazione, con tanti consigli per ristoratori, ma non solo.