Gli orari di apertura Assaggi dal pomeriggio fino alla sera

La Bologna Wine Week debutta questo fine settimana in piazza Minghetti. Ecco gli orari della manifestazione nelle diverse giornate. Si parte oggi pomeriggio, dalle 15 alle 22. Domani e domenica, invece, la manifestazione durerà per tutto il giorno ‘aprendo i battenti’ alle 11 di mattina e terminando sempre alle 22. Tutte le informazioni per l’accesso e gli accrediti si possono trovare direttamente sul sito internet

([email protected]). L’accesso è libero, ma i posti per conferenze e concerti sono limitati.