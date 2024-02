Il Palas vuole correre con Rossi: "Già 44 gli eventi confermati"

Il PalaRicicone ha voglia di correre quest’anno. Sono già 44 i congressi fissati e altrettanti quelli in via di definizione. Numeri che lasciano presagire un’altra stagione in crescendo in cui oltre ai congressi e alle convention aziendali il palazzo dei congressi vuole imporsi sempre più come contenitore di eventi e presentazioni. In quest’ottica la stagione non poteva che cominciare con chi di gare e competizioni ha fatto una ragione di vita.

Il 24 gennaio il PalaRiccione è stato scelto da VR46 per dare il via alla nuova stagione MotoGP del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e svelare la nuova livrea Giallo Fluo. E’ stato un vero e proprio show per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team che ha visto tra i protagonisti Valentino Rossi, Team Owner, Alessio Uccio Salucci, Team Director, Pablo Nieto, Team Manager e i piloti Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Alla presenza di una platea d’eccezione, composta dagli oltre 300 attori della stagione motociclistica 2024 e dai giornalisti della stampa internazionale di settore, sono state svelate le Ducati Desmosedici GP che correranno nel prossimo Campionato del mondo.

Il ‘Giallo Fluo’ ha inondato ogni spazio del PalaRiccione: dagli esterni graficizzati, al luminoso foyer fino agli effetti di luce all’interno degli ambienti scelti. Aldo Drudi e Drudi Performance hanno portato sul palco Fluo Stream: il Dna giallo di VR46 che si trasforma in una sfumatura luminosa da giallo fluo a bianco ad illuminare le ambizioni della squadra di Tavullia. La presentazione è stata ad affetto grazie anche alle tecnologie che il Palacongressi è in grado di offrire. Grazie ai potenti videoproiettori 30mila Al a sorgente Laser 4 K, il colore ha brillato come una scintilla all’interno della Sala Concordia. Un’esplosione di toni che rappresenta velocità e innovazione, valori fondamentali al PalaRiccione. In primo piano c’erano le due moto e protagonista indiscussa la nuova livrea. Stile, prestazioni di alto livello e passione hanno caratterizzato una giornata unica, che si è conclusa nel più puro spirito riccionese: un aperitivo mozzafiato con DJ set sulla terrazza più cool della città, il Riccione City Eye.

"La nostra città continua a mantenere alto il suo appeal ed è proprio l’accoglienza congressuale e ricettiva a rappresentare il duplice tratto distintivo della destinazione - spiega l’amministratore unico Eeonora Bergamaschi -. Questo elemento genera nel convegnista, che è prima di tutto un viaggiatore, il ricordo positivo della città. Le presenze del comparto congressuale infatti vanno viste come una preziosa risorsa in termini turistici e di valorizzazione della destinazione. Ospitare grandi brand come VR46, eventi professionali e importanti congressi medici eleva il prestigio e la reputazione della destinazione. Senza contare che la spesa media di un congressista italiano è doppia rispetto a quella sostenuta dal turista che viaggia per piacere".