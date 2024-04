Kerakoll, la sicurezza è a portata di video

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, domenica, il 28 aprile, Kerakoll Group in collaborazione con gli istituti clinici scientifici Maugeri lanciano H40 For You, nuovo progetto per la sicurezza e la salute in cantiere. L’iniziativa H40 for You – da H40, la linea di gel-adesivi che ha fatto la storia di Kerakoll – nasce con obiettivi di natura educativa e divulgativa, che consistono nella realizzazione e diffusione di un set di 10 video pillole su consigli di medici e professionisti certificati al fine di prevenire i rischi associati alle attività produttive in edilizia.

"Kerakoll attribuisce primaria importanza alla salute e al benessere dei lavoratori, come testimoniano iniziative interne quali la Safety Week, previste dal nostro contratto integrativo aziendale", ha commentato Alessandro Dondi, brand marketing & communication director di Kerakoll Group. "Con questo progetto, abbiamo deciso di allargare il nostro perimetro e supportare in particolare tutti coloro che, nel loro lavoro quotidiano, ruotano attorno al mondo dell’edilizia. Uno degli esg pillar del nostro gruppo sono le persone: vogliamo continuare a sviluppare migliori prodotti e soluzioni, ma anche contribuire, con iniziative come H40 For You, a rendere i cantieri luoghi più sicuri in cui lavorare".

"La medicina del lavoro – aggiunto Monica Panigazzi, primario Fisiatria Occupazionale ed Ergonomia dell’Irccs Maugeri di Pavia – è storicamente parte integrante delle nostre diverse aree specialistiche. Per questo, forti dell’esperienza anche nella prevenzione e nella riabilitazione, abbiamo aderito al progetto di Kerakoll Group, fornendo le raccomandazioni mediche necessarie per migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro rivolte, in particolare, ai professionisti del settore edilizio che sono esposti a rischi muscolo-scheletrici e biomeccanici. Prendersi cura del proprio corpo – continua Panigazzi –, anche sul posto di lavoro, seguendo piccoli ed essenziali suggerimenti, può contribuire significativamente al mantenimento della salute, oltre che a evitare movimenti rischiosi per la propria incolumità e per quella degli altri". La campagna prenderà il via domenica con il rilascio delle prime cinque pillole. Le restanti cinque usciranno a fine maggio. È prevista, oltre alla diffusione tramite i canali interni di Kerakoll, una campagna informativa sulle principali testate verticali del mondo dell’edilizia e la distribuzione dei video attraverso i canali digital e social dei due partner del progetto. I medici di Maugeri – gruppo ospedaliero leader nell’ambito della riabilitazione e ricerca scientifica, con una riconosciuta expertise nella medicina del lavoro – hanno supportato il progetto fornendo consigli utili ed esercizi pratici, per consentire a tutti i professionisti di svolgere il proprio lavoro in condizioni di benessere e sicurezza.

Le tematiche principali affrontate nei video spazieranno dalla ’alimentazione consigliata’ agli ’esercizi per il rinforzo muscolare e articolare’, fino alla ’gestione dello stress’, ai ’rischi ambientali’ e ad un ’uso corretto dei DPI’. Nelle 10 video pillole vengono, infatti, fornite da parte dei medici Maugeri indicazioni pratiche: quando fare pausa durante i cicli di lavoro ripetitivo in cantiere per evitare situazioni di eccessivo stress a collo, spalle e arti superiori.