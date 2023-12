La Direttiva UE sarà discussa in diversi tavoli tematici

Ci saranno quattro tavoli tematici che esamineranno in dettaglio i diversi aspetti della Direttiva UE. Nel primo tavolo “Le Ricadute sull'Urbanistica” avremo relatori di eccezione come Luca Dondi Nomisma, il Dott. Leonardo Fornaciari Presidente ANCE Emilia, l’Ing. Andrea Gnudi Presidente Ordine Ingegneri di Bologna, l’ Arch. Marco Filippucci Presidente Ordine Architetti di Bologna, l’ Arch. Michele Roveri MCA Architects Marco Bertuzzi Presidente - ACER Bologna, il Prof. Marcello Balzani Università Ferrara ,e il Dott. Lanfranco Massari –Confcooperative Terre d'Emilia Al secondo tavolo Anna Lisa Boni (Assessore PNRR Comune di Bologna), l’On. Erica Mazzetti, il Prof. Gian Luca Morini (Alma Mater), Ing. Alice Paola Pomè (Politecnico di Milano), e il Comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna, Ing. Calogero Turturici, esamineranno le sfide legate alla decarbonizzazione, alle comunità energetiche e alla sicurezza. "I Rapporti con l'Europa" Nel terzo tavolo, il focus sarà sui rapporti dell'Italia con l'Europa. Parteciperanno al dibattito fra gli altri il Sen. Marco Lombardo, l’Europarlamentare Elisabetta Gualmini, l’On. Luigi Marattin, e Vincenzo Colla (Assessore all'Economia Verde della Regione Emilia Romagna). Al quarto tavolo saranno affidate le conclusioni con la partecipazione dell’ On. Valentino Valentini Viceministro Ministero Imprese e Made in Italy,l’On. l’Arch. Patrizio Losi - Direttore Federcasa e il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara Enrico Negrini.