La moda in tivù . Una firma riccionese per alcuni attori della serie Mare fuori

Abiti made in Riccione, realizzati da Mya More, per il cast della quarta stagione di Mare fuori, la serie televisiva diretta da Ivan Silvestrini su sceneggiatura di Angelo Petrella. Dal primo febbraio, i sei nuovi episodi sono trasmessi in anteprima da Rai Play, mentre dal 14 febbraio al 20 marzo saranno in programmazione su RaiDue. Sono una ventina i capi prodotti per alcuni attori, tra i quali Donna Vanda, personaggio di spicco interpretato dall’attrice Pia Lanciotti. Il marchio Mya More è stato creato nel 2013 dalle sorelle Silvia, stilista della maison, e Cristiana Tombetti, che segue la parte commerciale. Ne parla Sofia Villa, figlia di Silvia, che si occupa della comunicazione.

Chi indossa i vostri capi?

"A indossare le nostre creazioni, una ventina in tutto, sono diversi protagonisti della serie. Tra i giovani attori c’è Maria Esposito - che interpreta Rosa Ricci -, che veste tutta la nostra collezione con le stelle, nonché Clotilde Esposito (Silvia) che porta una serie di leggings e un jeans particolare con profili di tulle alle caviglie, realizzato qualche tempo fa. Tra gli adulti indossa un’ampissima selezione di nostri vestiti Donna Wanda, interpretato dall’attrice Pia Lanciotti. Tra i new entry c’è anche Carmen Di Marzo (Gisella) che compare con un nostro completo di paillettes argentato della collezione estiva dello scorso anno. Tra gli altri capi disegnati per il cast c’è una nostra felpa stellata in pizzo, il poncho con le frange che, come i leggings, è uno degli articoli più caratteristici del nostro marchio e tante camice. Si tratta principalmente di abiti estivi della nostra linea Must-have, perché la serie è stata girata la scorsa estate".

Solo capi femminili?

"Per questa serie solo donne. Di recente, invece, per il film Stars, prodotto dal cantante Paolo Meneguzzi e attualmente nelle sale cinematografiche svizzere, tutti i personaggi del cast, che annovera anche Cristina Donadio e Francesco Facchinetti, indossano le nostre tute a catenelle, come divisa scolastica".

Com’è nata la collaborazione con Mare fuori?

"Ci ha contattate la costumista della serie televisiva, che cercava nuovi marchi per la quarta stagione".

Prima ancora c’erano state altre esperienze televisive?

"In realtà abbiamo debuttato in tv con Miss Italia per la quale abbiamo vestito le finaliste nel 2016, 2019 e 2020. Sulla Rai c’è poi stata la collaborazione con l’Eredità. Nei due anni successivi abbiamo invece vestito alcuni concorrenti del Grande Fratello. L’anno scorso due abiti personalizzati sono stati indossati da Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, che ha poi vinto il Grande Fratello".

Novità in vista?

"Dovremmo lavorare per un’altra serie che uscirà in Rai. Intanto siamo molto soddisfatte di Mare fuori, anche perché siamo fan sfegatate. Vestire i protagonisti era un nostro sogno. Per il resto andiamo avanti con i nostri due negozi monomarca in viale Dante e viale Nievo. Abbiamo un canale di distribuzione solo per la Svizzera, mentre in Spagna (a Barcellona e alle Canarie) e in Italia abbiamo diversi negozi rivenditori e show room".

Sogni nel cassetto?

"Aprire un monomarca a Milano o a Roma, ma siamo comunque contente di quel che abbiamo".

Nives Concolino