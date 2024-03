Le tre iniziative di Confabitare nel settore della coabitazione sociale e solidale

Confabitare si pone come soggetto all’avanguardia per aiutare i propri associati e comunque il settore dell’abitare nel suo complesso ad affrontare la transizione verso il modello del Cohousing. Per diffondere la conoscenza e soprattutto la gestione di progetti Cohousing, Confabitare ha creato le seguenti iniziative: 1) Una Scuola di formazione per Coach Facilitatori di iniziative Cohousing a livello nazionale, suddivise in due settori specifici: l’aspetto sociale necessario per creare il gruppo dei futuri residenti, appoggiandosi quindi a dei validi professionisti che sappiano costituire e gestire un percorso di condivisione attraverso il “coaching circle” con cui le persone imparino a conoscersi e a confrontarsi in modo positivo e costruttivo. Poi l’aspetto organizzativo/tecnico che affronterà le tematiche finanziarie, economiche, burocratiche, architettoniche e di governance che servirà ai diretti interessati e di supporto anche a tutti gli stakeholder di tali progetti quali gli studi tecnici (geometri e architetti), le aziende di costruzione, gli amministratori di condominio, gli uffici tecnici, gli assessori preposti dei comuni e le agenzie immobiliari. 2) Per governare questo imponente fenomeno di Cohousing, Confabitare si offre di studiare, in collaborazione con il Ministero competente, una semplice piattaforma legislativa che permetta alle amministrazioni comunali locali di poter applicare delle deroghe edilizie semplici e snelle, allo scopo di favorire le modifiche immobiliari necessarie per trasformare un qualsiasi fabbricato in un intervento di Cohousing, sia in fase di ristrutturazione su edifici già esistenti, sia su nuove iniziative costruttive. 3) Confabitare sta preparando una serie di eventi nelle principali città italiane dove diffondere la cultura del Cohousing e iniziare a censire tutti quei comuni e relativi gruppi di cittadini desiderosi di intraprendere questa pionieristica nuova strada dell’abitare, un’iniziativa che contemporaneamente innescherà anche una nuova grande riforma urbana delle nostre città. Riccardo Fioravanti Resp. Cohousing Confabitare