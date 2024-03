Una legge per lo sviluppo e la tutela immobiliare

A dicembre scorso in Puglia è stata approvata un’ importante legge che interessa lo sviluppo e la tutela della proprietà immobiliare. L’iter di discussione per l'approvazione dal Consiglio regionale per la Puglia, ha visto parte attiva la nostra associazione, la quale in sede di discussione al tavolo tecnico regionale ha dato un importante contributo. Confabitare Bari e Confabitare Puglia sono parte degli organismi che siedono al tavolo tecnico dell'Assessorato alla pianificazione urbanistica e del paesaggio della Regione Puglia, e partecipano alle discussioni inerenti la legislazione urbanistica regionale. Il primo risultato è stato quello dell'approvazione della Legge regionale n.36/23, la quale disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett.d , (Testo Unico delle disposizioni legislative n.380/2001) al fine di promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché di incentivare gli interventi di edilizia residenziale, rivolti al miglioramento della qualità architettonica , alla sicurezza statica, alla riqualificazione paesaggistica ed ambientale del tessuto edificato. Questo nell'intento di ridurre progressivamente il degrado, il sottoutilizzo e l’abbandono degli ambiti urbanizzati e contribuire a ridurre il consumo del suolo. Per la diffusione degli obiettivi previsti dalla legge, Confabitare Bari sta avviando una serie di approfondimenti con le amministrazioni locali della provincia di Bari e ci vede presenti nei vari convegni che man mano si stanno diffondendo, ed al momento siamo l'unica organizzazione della proprietà immobiliare ad essere invitata ai vari incontri. Ricordiamo infatti gli incontri pubblici e i dibattiti che si sono tenuti il 23 gennaio a Modugno e l’8 febbraio a Toritto che hanno visto la partecipazione di Confabitare.