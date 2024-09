Di nuovo insieme. San Marino e Santarcangelo ripartono con entusiasmo

Sarà una Serie C entusiasmante, quella in procinto di partire nel weekend del 5 e 6 ottobre. Santarcangelo e San Marino si ritrovano insieme dopo diversi anni grazie al rimescolamento dei gironi e alla discesa nelle Marche dei clementini, che assieme a Forlimpopoli e Guelfo vanno ad arricchire il raggruppamento M.

Debutto esterno per entrambe, con i Titans sabato 5 a Jesi col Taurus e gli Angels lo stesso giorno in casa del Guelfo. Per entrambe prima partita interna sabato 12: San Marino col Guelfo e Santarcangelo con Porto Sant’Elpidio. Alla terza giornata, sabato 19, subito il derby, da giocarsi sul Titano. La formula è più simile a quella umbro-marchigiana di un anno fa, con le prime otto ai playoff. Dalla 10ª alla 13ª ai playout, l’ultima retrocede.

Per entrambe le squadre diversi cambiamenti. La Pallacanestro Titano ha cambiato guida tecnica, sostituendo Piero Millina con Daniele Valentini. Il roster ha subito modifiche decise ed è probabilmente meno attrezzato rispetto agli anni passati, ma ha un’impronta più sammarinese. Se ne sono andati pezzi da novanta come Gamberini, Dini, Pesaresi e Frigoli, ma anche Monticelli. Confermati Macina, Fusco, Felici e Borello, oltre ai giovanissimi Tommaso Botteghi e Gasperoni. Di ritorno sul Titano Matteo Botteghi, centro della nazionale sammarinese con un recentissimo passato anche in B. Con lui altri giocatori nel giro nella nazionale maggiore come Cardinali, Liberti, Fiorani e Guida. Dal Basket Giovane Pesaro, invece, una ala piccola esperta di C come Vittorio Lorenzi.

Gli Angels confermano Alberto Serra al timone, così come due importanti veterani come Rivali e Luca Bedetti. L’obiettivo sono i playoff. Resta anche il super russo, Ilya Saltykov, così come la truppa di giovani formata da Benzi, Lombardi, Mari, Rossi e Macaru. Se ne vanno Conti e Mulazzani, le novità sono Goi e Giovannelli. Dulca e Pallacanestro Titano possono fare affidamento su leader riconosciuti e su un’ossatura solida, ma molto dipenderà dal rendimento delle seconde linee e dalla produttività delle squadre una volta cominciate le rotazioni. Il girone è molto competitivo, con Forlimpopoli e Porto Sant’Elpidio su tutte, ma non vanno sottovalutate alcune trasferte marchigiane in campi storicamente complicati come Urbania, Osimo o Fossombrone. Di certo, Angels e Titans sono attesi a battaglie ancor più aspre rispetto agli anni passati.