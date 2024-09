Jesi riparte nel segno della continuità. L'obiettivo è conquistare di nuovo i playoff

Continuità. La Jesi Basket Academy si prepara alla stagione 2024-25 sotto il segno della continuità testimoniata dalle conferme del general manager Nelson Rizzitiello e del coach Marcello Ghizzinardi. Due dei protagonisti che l’anno scorso hanno portato la General Contractor a giocarsi le semifinali di promozione dopo l’ottima stagione regolare (terzo posto nel Girone B con tanto di striscia di undici vittorie consecutive nel ritorno) e la semifinale playoff persa contro la Libertas Livorno. La post-season rimane tra gli obiettivi della compagine marchigiana che deve fronteggiare, come spesso accade, una rivoluzione a livello di roster. Una squadra molto rinnovata nel segno dell’esperienza nella categoria, come testimoniano i cinque giocatori over 30 a fronte di soli due under 21. Roberto Marulli, Santiago Bruno, Antonio Valentini (capitano), Emanuele Carnevale e Alessandro Nisi sono i giocatori confermati dalla passata stagione mentre Edoardo Di Emidio (dal San Vendemiano), Lautaro Berra (dal Piombino), Enzo Cena (dal Chieti), Marco Petrucci (dal Faenza) e Dario Zucca (dalla NPC Rieti) sono i nuovi arrivati in casa General Contractor. Bisognerà quindi trovare la chimica in tempi celeri vista l’alta competitività non solo del campionato di Serie B ma dello stesso Girone B, dove sulla carta partono in sei come favorite per giocarsi la promozione. Rivoluzionato il reparto dei lunghi con investimenti fatti su giocatori esperti e fisici, negli esterni si è confermata la coppia della passata stagione con un’aggiunta importante in cabina di regia, il tutto con la spinta e la passione del PalaTriccoli dopo il bel finale della passata stagione. Il Gm Rizzitiello ha presentato così l’annata in arrivo evidenziando le criticità: «Il nostro obiettivo è cercare di entrare nei playoff. Alla fine, considerando che l'anno scorso abbiamo fatto molto bene, quest'anno rimane sempre lo stesso obiettivo, nonostante credo sia più complicato perché abbiamo di fronte un campionato estremamente difficile, considerando le altre avversarie e come si è alzato il livello tecnico e fisico. Complice anche nel discorso il fatto che la A2 ha diminuito il numero di squadre, quindi sicuramente ci sono stati giocatori che sono dovuti scendere in Serie B – aggiunge Rizzitiello –. Il nostro obiettivo è fare bene, cercare di andare ai playoff, riportare l'entusiasmo di una volta a Jesi e disputare un campionato di quel tipo. Continuità è la parola perfetta per descrivere oggi il connubio Ghizzinardi-Jesi. Qualche giocatore è rimasto e con Marcello (Ghizzinardi, ndr) mi trovo benissimo a lavorare. Ormai abbiamo un’ottima intesa e questo è importante sotto l’aspetto del clima che si respira intorno alla squadra. Non sono solo i giocatori ad andare in campo ma anche lo staff, la società e tutto il team».