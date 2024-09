Serie B Nazionale, parte la rivoluzione con il nuovo format

La giornata di ieri (insieme ha quella di oggi) ha tolto il velo alla stagione 2024-25 del campionato di Serie B Nazionale coni Gironi A e B da 20 squadre ciascuno con calendario asimmetrico con turno infrasettimanale più la novità del play-in, ovvero invito ai playoff esteso fino alla 12ª classificata (prime sei nel tabellone principale). Si qualificano le squadre classificate dal 7º al 12º posto della fase di qualificazione del proprio girone e si incontreranno in due turni per completare la griglia playoff composta da 8 squadre. La Serie B non è un campionato facilmente pronosticatile, i valori delle squadre cambiano con il passare delle giornate quindi stabilire a inizio stagione delle favorite non è mai semplice. Riflettori puntati sul Girone B definito a tutti il “girone di ferro” che sulla carta vede ben 6 squadre puntare alla promozione per la struttura e il mercato fatto ovvero la Pielle Livorno, le due compagini di Montecatini (Herons e Gema), Roseto, Virtus Roma e Ruvo di Puglia. Nel Girone A, meno livellato verso l’altro rispetto al B, Mestre e San Vendemiano sono le due più quotate per puntare alla promozione ma attenzione alle possibili mine vaganti come Omega, Treviglio e Casale Monferrato.