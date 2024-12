Idee per la Romagna. Contro le alluvioni bisogna intervenire ora

Nonostante i solenni proclami, le emissioni annuali di gas serra continuano a crescere. E siccome la terra riesce ad assorbirne solo una piccola parte (circa il 10 per cento), i gas serra continuano ad accumularsi in atmosfera per formare la ‘cappa’ che causa l’accumulo di energia e calore. Il calore stravolge il ‘ciclo dell’acqua’ e si traduce in precipitazioni più intense e concentrate, con un conseguente aumento delle alluvioni nei territori che non possono assorbire le precipitazioni.

La produttiva, infaticabile e creativa Romagna è uno di questi. Il sistema fluviale della regione, caratterizzato da numerosi corsi d’acqua a regime torrentizio risulta particolarmente suscettibile a piene improvvise in caso di precipitazioni intense.

L’andamento dei fiumi, unito alla morfologia pianeggiante e alla limitata capacità di drenaggio del suolo, spesso argilloso, porta a frequenti fenomeni di esondazione che colpiscono aree urbane e rurali. La pianura costiera, inoltre, è soggetta a subsidenza, fenomeno che contribuisce ad aumentare il rischio di inondazioni, soprattutto in combinazione con l’innalzamento del livello del mare.

La fragilità del territorio è ulteriormente aggravata dall’intensa urbanizzazione e dalla frammentazione del paesaggio naturale, dalla riduzione delle aree boschive e dalla presenza di arginature artificiali inadeguate che limitano la naturale espansione delle acque durante le piene.

Gli eventi catastrofici del 2023 e 2024 sono esempi di eventi metereologici sempre più frequenti e intensi, che non possono più essere definiti straordinari, ma piuttosto emblematici di una nuova, spaventosa, ‘normalità’.

Dopo i quasi 9 miliardi di danni nel 2023, Coldiretti stima che i danni diretti ed indiretti all’agricoltura dovuti alle alluvioni del 2024 ammonteranno a circa 3 miliardi di euro.

Il dibattito climatico è spesso dominato dal tema della riduzione (mitigazione) delle emissioni. Ma il futuro della Romagna dipende piuttosto dalla capacità di affrontare i cambiamenti climatici con interventi che permettano di adattare il territorio e le comunità ai cambiamenti in corso.

Le misure da prendere sono note e oramai urgenti. Tra le più note: il ripristino delle aree di esondazione naturale, la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, gli interventi di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione dei versanti e le pratiche agricole sostenibili per aumentare la capacità di assorbimento del suolo. Poi serve la progettazione e costruzione di infrastrutture in grado di resistere a eventi estremi, come strade sopraelevate, ponti più robusti e sistemi di drenaggio più efficienti.

Di eguale importanza i sistemi di monitoraggio e previsione meteorologica, i sistemi di allerta tempestivi per la popolazione, la limitazione dell’urbanizzazione in aree a rischio, la costruzione di edifici resilienti alle alluvioni e l’utilizzo di materiali permeabili nelle aree urbane.

Per evitare altre catastrofi e il declino economico, la produttiva, infaticabile e creativa Romagna deve cambiare. Presto.

*Direttore sostenibilità PwC Italia e membro del gruppo esperti di Efrag