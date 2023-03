Tirreno Adriatico 2023 tappa oggi a Osimo

Tirreno Adriatico, la tappa di Morro D'oro - Sassotetto

Osimo (Ancona), 11 marzo 2023 - Il circuito di Osimo sarà la tappa dei muri marchigiani e, visto com’è andata finora, sarà proprio questa giornata a dire chi sarà il vincitore di questa edizione della Tirreno – Adriatico.

Focus Tirreno-Adriatico a Osimo, dove passa e strade chiuse

La classifica infatti, è ancora cortissima nonostante la frazione di ieri, senza un metro di pianura e la dura salita di Sassotetto che però è stata decisa sul traguardo. Da affrontare, dunque, oggi ci saranno 194 km nel doppio circuito di Osimo, tutti saliscendi, strappi, discese in cui tenere gli occhi aperti e continui rilanci.

Tirreno Adriatico in tv

Insomma, una frazione da ‘spaccagambe’ che dovrà per forza far suonare la sveglia a chi vorrà portarsi a casa il tridente della corsa dei due mari. Si prospetta una lotta serrata per il primato visto che al momento ci sono 16 corridori in 52" alla vigilia della tappa dei muri con leader Primoz Roglic (Jumbo) a soli 4” su Lennard Kamna (Bora – hansgrohe) e 12” su Almeida Goncalves (Uae Team Emirates). Al via saranno in 163. Ci si può gustare la tappa guardandola anche in tv: su Rai Sport Hd dalle 14.30 alle 14.50 e poi su Rai 2. Il gran finale sarà domenica a San Benedetto del Tronto.

Le tappe nelle Marche

Tirreno Adriatico 2023 Osimo: percorso

La giornata a Osimo inizierà alla stazione, precisamente nel piazzale delle Poste dove, alle 10.10 aprirà il tradizionale rito del foglio firma, bella occasione per incontrare i campioni. Lo start sarà dato alle 11.30. Si snoda con due circuiti, il primo, ampio, percorso una sola volta che da Osimo Stazione porta alla linea di arrivo affrontando i continui saliscendi di Recanati, Santa Maria del Monte, Macerata, Treia, Montefano fino all’arrivo. Si percorrono poi 3 giri di un circuito molto complesso caratterizzato da 4 muri: il primo di media difficoltà fino a Offagna., il secondo alla frazione di Abbazia e gli ultimi due durissimi di via Roncisvalle e di via Olimpia. Gli ultimi 10 km, infatti, sono estremamente impegnativi. Arrivando a Osimo si affronta il muro di via Roncisvalle che prosegue su via del Borgo, lungo oltre 1 km con 500 metri in pavè al 15% medio circa e con picchi del 20%. Poi, una breve picchiata prima di scalare via Olimpia per la lunghezza di meno di un chilometro con alcune centinaia di metri al 16%, prima di entrare nel centro storico in leggera ascesa su pavè di porfido. Il traguardo volante di giornata sarà al km 32.6 a Macerata mentre i gran premi della montagna sono fissati al km 26.5 a Santa Maria del Monte poi sui 4 arrivi al traguardo di Osimo. L’arrivo è posizionato in Piazza del Comune e previsto per le 16.15.

Tirreno Adriatico Osimo: gli orari della tappa

Gli orari dei passaggi: I corridori toccheranno Acquaviva v.Marx (11.43), Villa Musone v.Brecce (11.45), Recanati colle dell'Infinito-sp.77 (11.58), Fontenoce sp.77 (12.08), Sambucheto Contr. Acquesalate (12.12), Santa Maria del Monte sp.101 (12.19), Macerata B.go San Giuliano-v.Trento-sp.108 (12.28), Passo di Treia sp.128 (12.42), Treia sp.128 (12.48), Chiesanuova sp.128 (12.53), Appignano v.Alighieri-v.Bramante (12.58), Cerquetella sp.362-v.Matteotti (13.03), Montecassiano sp.361 (13.09), Montefano sp.361 (13.20), Padiglione sp.3 (13.32), Campocavallo v.Cagiata (13.35), OSIMO P.Comune-v.Cialdini (13.47), Borgo San Giacomo v.Trento (13.48), San Paterniano sp.6 (13.55), Offagna sp.28 (13.59), San Biagio v.Colle San Biagio (14.05), Scaricalasino ; v.Pastore (14.10), Osimo Stazione v.F.lli Cairoli-v.Abbadia (14.12), Abbadia v.Abbadia (14.17), Bv. per San Biagio v.Ancona (14.20), via San Valentino (14.24), Borgo San Giacomo v.Costa del Borgo (14.29), via Olimpia (14.32), OSIMO P.Comune-v.Cialdini (14.36), Borgo San Giacomo v.Trento (14.37), San Paterniano (14.45), Offagna sp.28 (14.48), San Biagio v.Colle San Biagio (14.55), Scaricalasino v.Pastore (15.00), Osimo Stazione (15.02), Abbadia (15.06), Bv. per San Biagio v.Ancona (15.09), via San Valentino (15.14), Borgo San Giacomo (15.18), via Olimpia (15.22), OSIMO P.Comune (15.26), Borgo San Giacomo (15.26), San Paterniano (15.34), Offagna (15.38), San Biagio (15.44), Osimo Stazione (15.51), Abbadia (15.55), Borgo San Giacomo (16.07), e arrivo a Osimo per le 16.15.