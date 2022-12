Covid Veneto, 30 dicembre: 3mila casi e 10 morti. Il bollettino in pdf

Venezia, 30 dicembre 2022 – Salgono a oltre 50mila le persone in isolamento in tutto il Veneto, segno che il Covid non allenta la presa. Resta molto alto l’andamento dei decessi: oggi ci sono altri 10 morti, dopo giorni un progressivo aumento delle vittime del virus. Netto peggioramento dei ricoveri nei reparti ordinari, vanno meglio le terapie intensive.

Aumentano le infezioni in corso accertate, che oggi salgono di un migliaio e arrivano a 50.171 (+1.031 rispetto ai dati di ieri). Il bollettino diramato oggi dalla Regione non mostra un’impennata dei nuovi casi, anche se in tetto rialzo rispetto ai giorni scorsi: sono 2.991 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (-206).

La situazione clinica mostra un forte rialzo dei ricoveri in area non critica – 1.618 i pazienti contagiati (+36) – e una certa stabilità nelle terapie intensive con 64 ricoverati (-1). Il

bollettino della Regione si aggiorna così a 2.639.526 casi per quanto riguarda il totale dei contagi accertati dall'inizio della pandemia, mentre il bilancio delle vittime sale a 16.317.