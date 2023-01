Covid Veneto, bollettino 14 gennaio 2023: 9 decessi ma calano i contagiati

Vaccino Covid per i bambini: tante le forme di 'intrattenimento' per i più piccoli

Veneto, 14 gennaio 2023 - Ancora alto il numero delle vittime legate al Covid 19 in Veneto: 9 nel bollettino diramato questa mattina dalla Regione che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 16.457.

Sono 829 i casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto: il numero totale dei contagiati negli ultimi 3 anni è di 2.666.105. Scendono drasticamente, a causa dei decessi ma soprattutto delle guarigioni, gli attuali positivi, che sono 20.575, -4.597 rispetto alle 24 ore precedenti. Calano (-116) i ricoveri in area non critica, che sono 1.332, mentre risalgono lievemente (+4) quelli in terapia intensiva, che sono 75.

I contagi per provincia

Degli 829 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto il maggior numero si registra a Padova: 196. Seguono Verona con 144, Treviso con 142, Venezia con 141, Vicenza con 129. Numeri residuali per Belluno con 46 contagiati e Rovigo con 38.

Ministero della Salute: vaccino di richiamo per fascia 5-11 anni

"La Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, nella seduta del 5 dicembre 2022, accogliendo il parere espresso dall`Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha autorizzato la formulazione Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgrammi) del vaccino Comirnaty con l`indicazione di utilizzo come dose di richiamo per la fascia di età 5-11 anni. Pertanto, si estende la raccomandazione della dose di richiamo ai bambini nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-CoV-2". Lo scrive in una circolare il direttore sanitario del Ministero della Salute, Gianni Rezza. "Inoltre, tenuto conto dell`indicazione di utilizzo autorizzata da EMA e AIFA, tale formulazione potrà essere resa disponibile anche per il richiamo dei bambini, nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che non presentino tali condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale", conclude Rezza.