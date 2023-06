Motociclista morto a Marano Vicentino: 19enne indagato per omicidio stradale

Vicenza, 4 giugno 2023 – Un ragazzo 19enne residente a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, è indagato per omicidio stradale in relazione ad un incidente mortale accaduto domenica 28 maggio a Marano Vicentino dove ha perso la vita il motociclista 64enne Giacomo Luigi Xotta. A far luce sulla tragedia l'autopsia che, a quanto spiega una nota diffusa dallo studio legale Studio3A-Valore, che difende la famiglia della vittima, avrebbe rivelato che il centauro non è uscito di strada a seguito di un malore, ipotesi quindi scartata, ma che il decesso è riconducibile ai traumi legati alla violenta caduta avvenuta per un contatto con un'auto che quindi lo avrebbe spinto fuori strada.

A questo si sommano anche le indagini condotte dagli agenti della Polizia locale dell'Alto Vicentino, che hanno acquisito anche alcune testimonianze per ricostruire la dinamica dell'incidente. La procura di Vicenza con il pm Luigi Salvadori ha anche disposto il sequestro sia della moto che di due auto: una Lancia Y e una Citroen Saxo.