Treviso, targasystem: 10mila auto senza assicurazione o revisione in 12 ore

Treviso, 18 giugno 2023 - Quasi 10mila auto in transito sulla tangenziale di Treviso sono state pizzicate in un solo giorno dal nuovo sistema di controllo automatico della polizia urbana, il ‘targasystem’, perché non in regola con la scadenza dell'assicurazione o revisione. Nessuna multa dunque, al momento, ma solo una gigantesca mole di segnalazioni da verificare poi sui data base, per accertate l'effettivo stato di irregolarità.

Il 'targasystem' è stato impiegato soprattutto per scovare la presenza di vetture rubate. In 12 ore di funzionamento ha intanto segnalato che 9.300 automobilisti trevigiani non sarebbero in regola con i documenti di circolazione.

I controlli, su un totale di 176mila auto transitate sulle strade a grande scorrimento di Treviso, non ha portato all'individuazione di alcuna auto rubata. Le vetture per le quali l'incrocio con le banche dati hanno riscontrato irregolarità sono state 4.500 per l'assicurazione scaduta e 4.800 per la data della revisione ormai trascorsa. In ogni caso - precisa la Polizia locale - nessuna di queste irregolarità può essere sanzionata con semplici accertamenti da remoto.