Autovelox a Torri del Benaco, troppe multe: automobilista esasperato lo danneggia con la fionda

Torri del Benaco (Verona), 17 maggio 2023 - "Avevo preso due multe, ero arrabbiato ma mi sono pentito". Ha risposto così un pensionato 59enne ai Carabinieri di Torri del Benaco (Verona) che lo hanno individuato come responsabile del danneggiamento dell'autovelox installato dal Comune lungo la Gardesana Orientale, nella frazione di Pai: colpito con biglie d'acciaio e fionda.

L'uomo, residente in provincia, è stato individuato attraverso l'analisi delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la sua auto; la successiva perquisizione domiciliare disposta dal sostituto procuratore Alberto Sergi ha permesso di acquisire ulteriori elementi di prova.

Il 59enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Il fatto risale al 26 gennaio scorso. L'autovelox di Pai da mesi è al centro di polemiche per le migliaia di sanzioni per eccesso di velocità, con numerosi ricorsi ad Giudice di Pace ed un esposto in Procura.

Il prefetto di Verona, Donato Cafagna, aveva chiesto alla Polizia stradale di Verona di svolgere ogni ulteriore verifica tecnica che dovesse ritenere opportuna in relazione alla postazione per la rilevazione della velocità.