Incidente a Mestre sulle strisce pedonali, donna investita e uccisa

Mestre (Venezia), 18 giugno 2023 - Una donna di 53 anni è morta a Mestre investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

La tragedia è avvenuta sabato sera 17 giugno in via Ceccherini. Alla Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, l'investitore sentito dagli agenti della locale ha dichiarato: “Non l’ho vista attraversare”.

In soccorso anche i sanitari del Suem 118 che hanno constatato il decesso della donna: dopo il violento impatto, la vittima è stata scaraventata ad alcuni metri di distanza dallo scontro, morendo sul colpo.