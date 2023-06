Venezia, auto si spezza in due contro un albero, muore 34enne

Venezia, 24 giugno 2023 – Un uomo di 34 anni, Christopher Vidali, è morto per le gravissime ferite riportate in un'uscita di strada avvenuta la notte scorsa a Torre di Mosto (Venezia), non lontano dalla propria abitazione, dove stava facendo rientro dopo una serata trascorsa con gli amici. È successo lungo la strada provinciale Stretti-Staffolo.

Secondo una ricostruzione, il giovane ha perso il controllo del veicolo su cui stava viaggiando e ha centrato in pieno un platano. L'auto si è letteralmente spezzata in due: fronte e retro del mezzo sono stati trovati ad alcune decine di metri di distanza. Il conducente è morto all'istante. Tra le cause più probabili dell'uscita di strada c'è un colpo di sonno. Sul posto i Vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i Carabinieri di Portogruaro e San Donà di Piave.

Sui profili social di Christofer Vidali, originario di Motta di Livenza ma residente a Staffolo, appassionato di pesca, sono comparsi da questa mattina i messaggi di sorpresa (“ancora non ci credo”) e di cordoglio e addio degli amici. Da “ciao capitano” al “saluto a un amico un grande amico buon viaggio” a “riposa in pace”.