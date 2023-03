Veneto, valanga travolge due escursionisti in Val Aurina: recuperati corpi

Il soccorso alpino altoatesino Bergrettung

Veneto, 26 marzo 2023 - Sono una donna di 33 anni originaria della Lituania e un uomo di 51 originario del Veneto, i due escursionisti travolti ed uccisi da una valanga sul Sasso Nero in Valle Aurina in Alto Adige. La tragedia si è consumata ieri ma i due corpi sono stati recuperati questa mattina a circa 1700 metri di quota dagli uomini del Bergrettung, il soccorso alpino in lingua tedesca altoatesino:

"Siamo stati allertati questa mattina alle ore 8,45 dal proprietario dell'albergo dopo che lo stesso aveva trovato l'auto dei due escursionisti - dice all'Agi, Robert Tasser, caposezione del Bergrettung della Valle Aurina -. Dopo aver localizzato il telefono cellulare, siamo partiti con squadre a piedi e motoslitte. Un corpo si trovava sotto la neve e l'altro in superficie. Le vittime sono una donna di 33 anni e un uomo originario del Veneto di 51 anni".

L'uomo e la donna erano due ciaspolatori e risiedevano a Cavallino Tre Porti nel Veneziano.

In Alto Adige ieri il bollettino valanghe indicava un grado di pericolosità pari a 3, ossia 'marcato', su una scala da 1 a 5. Come si apprende dai soccorritori, i due corpi sono stati trovati a circa 1.700 metri nella Trippachtal sopra l'abitato di San Giovanni in Valle Aurina.