Autovie Venete: un anno di traffico record sulla A4 Venezia-Trieste

A4, traffico in autostrada (immagini d'archivio)

Venezia, 24 gennaio 2023 - Continuano a crescere i flussi di auto e tir a Nordest, nonostante lo scenario di incertezza dovuto agli alti costi dell'energia, l'elevato prezzo dei carburanti ed il conflitto in Ucraina. La ripresa economica del 2022, certificata da una forte crescita del Pil (+4,2% in Veneto nel 2022), si è quindi accompagnata ad un significativo incremento degli spostamenti di merci e di persone.

In particolare Autovie Venete supera i flussi di traffico pre-Pandemia a settembre 2022 con un +0,2% sullo stesso periodo del 2019. Secondo i dati di Fondazione Think Tank Nord Est Autovie Venete è l'unica nel Nordest ad avere raggiunto questo risultato.

Secondo questi dati il traffico dell'autostrada del Brennero è ancora inferiore dello 0,4% rispetto al dato del 2019, la Brescia-Padova registra un -1,7%, mentre per la rete di C.A.V. siamo a -1,9%. Sulla rete di Autovie Venete invece, che comprende la A4 Venezia-Trieste (115,4 km), la A28 Portogruaro-Conegliano (48,8 km), la A23 Palmanova-Udine (18,5 km), la A34 Villesse-Gorizia (17 km) e parte della Tangenziale di Mestre (10,5km), le percorrenze dei tir, a livello mensile, sono state superiori a quelle del 2019 in tutti i mesi tranne gennaio e luglio, con un picco in marzo (+10,6% sul 2019), ma con aumenti consistenti anche a settembre (+8,8%), giugno e agosto (+7,9%).

Traffico pesante + 4,6%

In totale, nei primi 9 mesi dell'anno, il traffico pesante è cresciuto del 4,6% rispetto a tre anni prima. Per quanto riguarda le auto, è a partire dal mese di maggio che le percorrenze 2022 hanno superato quelle del 2019, con un incremento record a luglio (+6,6%). Complessivamente, nei primi 9 mesi del 2022 il dato cumulato dei veicoli leggeri è di poco inferiore a quello del 2019 (-1,7%).

Venezia-Trieste, la richiesta al governo

"La Venezia-Trieste si conferma una delle autostrade più importanti del Paese - dice Antonio Ferrarelli, presidente Fondazione Think Tank Nord Est - ed infatti ha già recuperato i livelli di traffico pre-covid. Rinnoviamo pertanto la richiesta al Governo: servono le risorse necessarie per poter tenere aperti i cantieri 24 ore su 24 e permettere quindi alla newco, non appena si sarà insediata, di programmare il potenziamento dell' ultimo lotto con tempi ridotti rispetto all'attuale previsione di conclusione dei lavori. Le risorse aggiuntive necessarie sono comunque una somma limitata rispetto ai circa 2 mld di costo complessivo dell'opera"