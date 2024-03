Vinitaly 2024 ai blocchi di partenza: date e programma. Zaia: “Numeri da sold out”

Verona, 30 marzo 2024 – È iniziato il conto alla rovescia per Vinitaly 2024, un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane vinicole con 80 degustazioni in quattri giorni. La 56esima edizione dellafamosa manifestazione patavina – che ormai parla anche a un pubblico sempre più intercontinentale con 1.200 top buyer da tutto il mondo – andrà in scena a Veronafiere dal 14 al 17 aprile.

“Vinitaly si conferma manifestazione top a livello internazionale, capace di innovarsi e rinnovarsi ogni anno, con estrema attenzione alla qualità e all'identità dei territori”, dice il governatore Luca Zaia.

“Le aspettative sono davvero alte: Verona e il Veneto – continua il presidente della Regione, LUca Zaia – saranno nuovamente al centro di uno straordinario palcoscenico, gli occhi del mondo e degli appassionati di enologia saranno puntati sulla città scaligera e sul più grande evento nel mondo del vino".

“Secondo le stime – annuncia Zaia – oltre alla crescita delle cantine espositrici che quest'anno saranno 4.000, per 100mila metri quadrati occupati, la 56esima edizione ha raggiunto un altro grande traguardo con il coinvolgimento di 1.200 top buyer, in crescita del 20% sull'edizione 2023 e addirittura del 70% rispetto a 2 anni fa”.

Saranno 65 i Paesi selezionati dagli organizzatori, ai quali si aggiungeranno, secondo le previsioni, di circa 30mila operatori stranieri che arriveranno da oltre 140 nazioni, tra cui Stati Uniti, Canada, Cina e Regno Unito.

“Numeri molto promettenti, da sold out, che confermano il successo di Vinitaly, diventato negli anni punto di riferimento internazionale”, commenta il presidente Zaia. “C'è quindi molta attesa per una manifestazione che esalta uno dei comparti più importanti della nostra economia: il Veneto è la regione dove si produce più vino in Italia e quella che esporta di più nel mondo. Un ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che si stanno impegnando per l'ottima riuscita di questa 56esima edizione”, conclude il presidente del Veneto.

Dagli esclusivi Grand Tasting alle masterclass guidate dalle più importanti riviste enologiche internazionali, passando per gli appuntamenti dedicati a MicroMega Wines, le piccole produzioni tricolori di altissima qualità fino ai consolidati ‘walk around tasting’. È un viaggio nell’Italia del vino con una finestra sul mondo quello del calendario delle degustazioni firmato Vinitaly, che dal 14 al 17 aprile animerà i padiglioni di Veronafiere.

Nel palinsesto della 56esima edizione del Salone internazionale del vino e dei distillati, confermati infatti gli assaggi globali dell’International Wine Hall e il Vinitaly Tasting – The Doctor Wine Selection (pad. 10 tutti i giorni), lo spazio curato da Daniele Cernilli, direttore della ‘Guida essenziale ai vini d’Italia’, pensato per buyer e horeca.

Spazio anche a Young to Young (14, 15 e 16 aprile – sala A 1° piano pad. 10), le degustazioni in cui giovani produttori si raccontano a giovani comunicatori del vino sotto la regia dei giornalisti enogastronomici Paolo Massobrio e Paolo Gatti, e ai tasting dedicati alle produzioni biologiche certificate nell’Organic Hall, in collaborazione con FederBio e Vi.Te.

In programma anche ‘Oltre la Doc’ (14 aprile ore 15.00, sala Tulipano Palaexpo), la degustazione che festeggia i 50 anni della testata Civiltà del Bere oltre ai numerosi momenti degustativi di espositori, Consorzi e associazioni.

Sotto i riflettori Grand Tasting, il panel delle super degustazioni realizzate da Vinitaly che quest’anno vede protagonisti gli spumanti italiani in “Cool under pressure Italy’s sparkling world” curato dal Master of Wine Gabriele Gorelli (15 aprile ore 11.00 – sala Tulipano Palexpo), e alcune delle denominazioni più rappresentative del panorama enoico del Belpaese in ‘Le quattro Grandi B del Vino Italiano: Barbaresco, Barolo, Bolgheri e Brunello’, firmato da Ian D’Agata (16 aprile ore 11.00, sala Argento Palaexpo), uno dei più esperti wine writer mondiali, il quale idealmente vola anche nella terra del Dragone con ‘Italia-Cina: andata e ritorno, un viaggio alla scoperte dei mondi nuovi del vino’ (17 aprile ore 11.00, sala Argento Palaexpo).

“I grandi vini autoctoni italiani” sono al centro della degustazione condotta dall’enologo Riccardo Cotarella (16 aprile ore 15.00, sala Argento Palaexpo), mentre i Master of Wine Andrea Lonardi, Gabriele Gorelli e Pietro Russo sono protagonisti nell’evento Unicredit ‘Bendata con i Maestri’ (14 aprile ore 15.00, sala Iris Palaexpo) con la wine educator Cristina Mercuri ospite dell’evento.

‘Walk around tasting e Tasting Ex…Press’. A tagliare il nastro del programma delle degustazioni il consueto ‘walk around tasting’ dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso (domenica 14 aprile dalle 11 alle 16.30 in sala Argento Palaexpo), seguito da quello dell’Orange Wine Festival (lunedì 15 aprile dalle 11 alle 18, sala Argento Palaexpo) e quello di Ais (mercoledì 17 aprile dalle 11 alle 15, sala Tulipano Palaexpo). Tornano i tasting

‘Ex…Press’ e tutti gli appuntamenti condotti dalla stampa estera in collaborazione con Vinitaly da International Wine & Spirit Competition (15 aprile ore 15, sala Iris Palaexpo) a Decanter (14 aprile ore 15, sala A 10 piano pad. 10), da Weinwirtschaft (15 aprile ore 15, sala A 1° piano pad. 10) a Gilbert&Gaillard (16 aprile ore 15, sala A 1° piano pad. 10) fino a Vinum (14 aprile ore 15, sala B 1° piano pad. 10), Revija Vino (16 aprile ore 11, sala B 1° piano pad. 10) oltre al Seminario Permanente Veronelli (16 aprile ore 15 sala B 1° piano pad. 10)